https://sputnik-georgia.ru/20240206/pozhary-na-skladakh-v-tbilisi-pochemu-vazhny-pravila-bezopasnosti---foto-286142484.html

Пожары на складах в Тбилиси: почему важны правила безопасности – фото

Пожары на складах в Тбилиси: почему важны правила безопасности – фото

За последний месяц в Тбилиси произошло два крупных пожара на складах пластиковых изделий и подержанных покрышек. Почему происходят такие случаи и как их... 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T18:26+0400

2024-02-06T18:26+0400

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Подобные пожары представляют опасность для окружающих, ведь при сгорании резины и пластика в воздух выделяется множество вредных веществ.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, пожар, чп, происшествия, фото