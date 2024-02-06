Пожары на складах в Тбилиси: почему важны правила безопасности – фото
Подобные пожары представляют большую опасность для окружающей среды.
Подобные пожары представляют большую опасность для окружающей среды.
При сгорании пластика, как это было на складе в районе Африка в Тбилиси, в воздух выбрасывается 70 токсичных соединений.
При сгорании пластика, как это было на складе в районе Африка в Тбилиси, в воздух выбрасывается 70 токсичных соединений.
Выбрасываемые в воздух химические соединения опасны для живых организмов.
Выбрасываемые в воздух химические соединения опасны для живых организмов.
Причины пожара на складе завода по изготовлению пластиковых изделий пока выясняются.
Причины пожара на складе завода по изготовлению пластиковых изделий пока выясняются.
Но это ЧП уже нанесло ущерб окружающей среде.
Но это ЧП уже нанесло ущерб окружающей среде.
До этого сгорел крупный склад подержанных покрышек и запчастей в противоположной части города, на его окраине.
До этого сгорел крупный склад подержанных покрышек и запчастей в противоположной части города, на его окраине.
Горящие покрышки тоже опасны. Как и пластик, они выделяют при сгорании черный густой дым.
Горящие покрышки тоже опасны. Как и пластик, они выделяют при сгорании черный густой дым.
Этот дым оседает на поверхностях и на земле, превращается в токсичные частицы, которые продолжают наносить вред.
Этот дым оседает на поверхностях и на земле, превращается в токсичные частицы, которые продолжают наносить вред.
Работать на тушении таких пожаров очень опасно. Пожарные-спасатели используют противогазы и специальную экипировку.
Работать на тушении таких пожаров очень опасно. Пожарные-спасатели используют противогазы и специальную экипировку.
При возникновении подобных ЧП на место тушения сразу направляются дополнительные бригады и пожарные машины.
При возникновении подобных ЧП на место тушения сразу направляются дополнительные бригады и пожарные машины.
В этом году пожарным удавалось быстро ликвидировать очаги возгорания при крупных пожарах.
В этом году пожарным удавалось быстро ликвидировать очаги возгорания при крупных пожарах.
При этом борьба с огнем представляет сложность. Хотя тушить пластик и резину можно, используя как специальную пену и порошки, так и воду.
При этом борьба с огнем представляет сложность. Хотя тушить пластик и резину можно, используя как специальную пену и порошки, так и воду.
Главное – как можно быстрее отреагировать на возникновение ЧП. А вот причины, почему происходят возгорания, должно установить следствие.
Главное – как можно быстрее отреагировать на возникновение ЧП. А вот причины, почему происходят возгорания, должно установить следствие.
Появление огня в таких помещениях это огромный риск, который может привести к настоящей катастрофе.
Появление огня в таких помещениях это огромный риск, который может привести к настоящей катастрофе.
Поэтому очень важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Ведь последствия халатности или недосмотра могут быть очень трагичными.
Поэтому очень важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Ведь последствия халатности или недосмотра могут быть очень трагичными.