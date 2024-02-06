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Пожары на складах в Тбилиси: почему важны правила безопасности – фото
Пожары на складах в Тбилиси: почему важны правила безопасности – фото
За последний месяц в Тбилиси произошло два крупных пожара на складах пластиковых изделий и подержанных покрышек. Почему происходят такие случаи и как их... 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T18:26+0400
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Подобные пожары представляют опасность для окружающих, ведь при сгорании резины и пластика в воздух выделяется множество вредных веществ.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, пожар, чп, происшествия, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, пожар, чп, происшествия, фото

Пожары на складах в Тбилиси: почему важны правила безопасности – фото

18:26 06.02.2024 (обновлено: 18:57 06.02.2024)
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За последний месяц в Тбилиси произошло два крупных пожара на складах пластиковых изделий и подержанных покрышек. Почему происходят такие случаи и как их предотвратить?
Подобные пожары представляют опасность для окружающих, ведь при сгорании резины и пластика в воздух выделяется множество вредных веществ.
© photo: Sputnik / Stringer

Подобные пожары представляют большую опасность для окружающей среды.

Подобные пожары представляют большую опасность для окружающей среды. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Подобные пожары представляют большую опасность для окружающей среды.

© photo: Sputnik / Stringer

При сгорании пластика, как это было на складе в районе Африка в Тбилиси, в воздух выбрасывается 70 токсичных соединений.

При сгорании пластика, как это было на складе в районе Африка в Тбилиси, в воздух выбрасывается 70 токсичных соединений. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

При сгорании пластика, как это было на складе в районе Африка в Тбилиси, в воздух выбрасывается 70 токсичных соединений.

© photo: Sputnik / Stringer

Выбрасываемые в воздух химические соединения опасны для живых организмов.

Выбрасываемые в воздух химические соединения опасны для живых организмов. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Выбрасываемые в воздух химические соединения опасны для живых организмов.

© photo: Sputnik / Stringer

Причины пожара на складе завода по изготовлению пластиковых изделий пока выясняются.

Причины пожара на складе завода по изготовлению пластиковых изделий пока выясняются. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Причины пожара на складе завода по изготовлению пластиковых изделий пока выясняются.

© photo: Sputnik / Stringer

Но это ЧП уже нанесло ущерб окружающей среде.

Но это ЧП уже нанесло ущерб окружающей среде. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но это ЧП уже нанесло ущерб окружающей среде.

© photo: Sputnik / Stringer

До этого сгорел крупный склад подержанных покрышек и запчастей в противоположной части города, на его окраине.

До этого сгорел крупный склад подержанных покрышек и запчастей в противоположной части города, на его окраине. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

До этого сгорел крупный склад подержанных покрышек и запчастей в противоположной части города, на его окраине.

© photo: Sputnik / Stringer

Горящие покрышки тоже опасны. Как и пластик, они выделяют при сгорании черный густой дым.

Горящие покрышки тоже опасны. Как и пластик, они выделяют при сгорании черный густой дым. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Горящие покрышки тоже опасны. Как и пластик, они выделяют при сгорании черный густой дым.

© photo: Sputnik / Stringer

Этот дым оседает на поверхностях и на земле, превращается в токсичные частицы, которые продолжают наносить вред.

Этот дым оседает на поверхностях и на земле, превращается в токсичные частицы, которые продолжают наносить вред. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Этот дым оседает на поверхностях и на земле, превращается в токсичные частицы, которые продолжают наносить вред.

© photo: Sputnik / Stringer

Работать на тушении таких пожаров очень опасно. Пожарные-спасатели используют противогазы и специальную экипировку.

Работать на тушении таких пожаров очень опасно. Пожарные-спасатели используют противогазы и специальную экипировку. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Работать на тушении таких пожаров очень опасно. Пожарные-спасатели используют противогазы и специальную экипировку.

© photo: Sputnik / Stringer

При возникновении подобных ЧП на место тушения сразу направляются дополнительные бригады и пожарные машины.

При возникновении подобных ЧП на место тушения сразу направляются дополнительные бригады и пожарные машины. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

При возникновении подобных ЧП на место тушения сразу направляются дополнительные бригады и пожарные машины.

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году пожарным удавалось быстро ликвидировать очаги возгорания при крупных пожарах.

В этом году пожарным удавалось быстро ликвидировать очаги возгорания при крупных пожарах. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году пожарным удавалось быстро ликвидировать очаги возгорания при крупных пожарах.

© photo: Sputnik / Stringer

При этом борьба с огнем представляет сложность. Хотя тушить пластик и резину можно, используя как специальную пену и порошки, так и воду.

При этом борьба с огнем представляет сложность. Хотя тушить пластик и резину можно, используя как специальную пену и порошки, так и воду. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

При этом борьба с огнем представляет сложность. Хотя тушить пластик и резину можно, используя как специальную пену и порошки, так и воду.

© photo: Sputnik / Stringer

Главное – как можно быстрее отреагировать на возникновение ЧП. А вот причины, почему происходят возгорания, должно установить следствие.

Главное – как можно быстрее отреагировать на возникновение ЧП. А вот причины, почему происходят возгорания, должно установить следствие. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Главное – как можно быстрее отреагировать на возникновение ЧП. А вот причины, почему происходят возгорания, должно установить следствие.

© photo: Sputnik / Stringer

Появление огня в таких помещениях это огромный риск, который может привести к настоящей катастрофе.

Появление огня в таких помещениях это огромный риск, который может привести к настоящей катастрофе. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Появление огня в таких помещениях это огромный риск, который может привести к настоящей катастрофе.

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому очень важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Ведь последствия халатности или недосмотра могут быть очень трагичными.

Поэтому очень важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Ведь последствия халатности или недосмотра могут быть очень трагичными. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому очень важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Ведь последствия халатности или недосмотра могут быть очень трагичными.

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