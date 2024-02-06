https://sputnik-georgia.ru/20240206/predstavlenie-predlozheniy-po-stroitelstvu-porta-v-anakliya-zavershitsya-v-mae-286147745.html

Представление предложений по строительству порта в Анаклия завершится в мае

Представление предложений по строительству порта в Анаклия завершится в мае

Минэкономики уже провело встречи с компаниями и ответило на более 100 вопросов от каждой, заявил кандидат в министры 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T23:35+0400

2024-02-06T23:35+0400

2024-02-06T23:54+0400

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порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Представление предложений от частных инвесторов на участие в проекте строительства глубоководного порта Анаклия завершится в мае, а победитель будет определен до конца года, заявил кандидат на пост министра экономики Грузии Леван Давиташвили. На основании конкурса частным партнером государства по проекту первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) до конца 2023 года должна была стать одна из двух зарубежных компаний – швейцарско-люксенбургская компания или китайско-сингапурский консорциум. Позже срок был перенесен на февраль 2024 года. По его словам, Минэкономики уже провело встречи с компаниями и ответило на более 100 вопросов от каждой. "К 20 мая должно завершиться представление предложений, а затем мы должны провести отбор по письменному плану, однако во всех случаях частный партнер будет выбран в этом году. В этом году мы также начнем строительство морской инфраструктуры", – сказал Давиташвили. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Все идет по плану – вице-премьер Грузии о глубоководном порте в Анаклия >>С новым частным партнером государство планирует оформить соглашение по концессии. Концессия – метод приватизации, при котором частный инвестор за фиксированную плату или определенный процент от прибыли получает право использовать принадлежащие государству основные активы. Оставшаяся часть дохода от концессии находится в распоряжении частного инвестора. На строительство порта Анаклия будет выделено 70 миллионов лари (25,9 миллиона долларов). В 2024 году будет инвестировано 50 миллионов (18,5 миллиона долларов), а 20 миллионов было выделено в 2023 году. Все о проекте Анаклия После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Сколько власти Грузии потратят на порт Анаклия в 2024 году >>Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Кто инвестирует в первый глубоководный порт в Грузии? Названы два претендента>>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, анаклия, леван давиташвили, порт анаклия