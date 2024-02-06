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Самолет Москва-Батуми из-за непогоды приземлился в Кутаиси
Самолет Москва-Батуми из-за непогоды приземлился в Кутаиси
Сильный ветер бушует на западе Грузии, погода улучшится с 8 февраля 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T12:10+0400
2024-02-06T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Самолет российской авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс Москва-Батуми, из-за непогоды на Черноморском побережье Грузии приземлился в международном аэропорту Кутаиси, сообщили в администрации аэропорта. В Западной Грузи 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, кутаиси, батуми
Самолет Москва-Батуми из-за непогоды приземлился в Кутаиси
12:10 06.02.2024 (обновлено: 12:49 06.02.2024)
Сильный ветер бушует на западе Грузии, погода улучшится с 8 февраля
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Самолет российской авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс Москва-Батуми, из-за непогоды на Черноморском побережье Грузии приземлился в международном аэропорту Кутаиси, сообщили в администрации аэропорта.
"Рейс уже приземлился. Такое решение было принято для безопасности пассажиров. Из-за непогоды Батумский аэропорт не смог принять рейс", – рассказали в администрации.
В Западной Грузи 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица.
С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.