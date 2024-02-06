https://sputnik-georgia.ru/20240206/samolet-moskva-batumi-iz-za-nepogody-prizemlilsya-v-kutaisi-286127563.html

Самолет Москва-Батуми из-за непогоды приземлился в Кутаиси

Самолет Москва-Батуми из-за непогоды приземлился в Кутаиси

Сильный ветер бушует на западе Грузии, погода улучшится с 8 февраля 06.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Самолет российской авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс Москва-Батуми, из-за непогоды на Черноморском побережье Грузии приземлился в международном аэропорту Кутаиси, сообщили в администрации аэропорта. В Западной Грузи 6 февраля зафиксирован сильный ветер, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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