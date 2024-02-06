https://sputnik-georgia.ru/20240206/sinoptiki-prognoziruyut-sneg-po-vsey-gruzii-286123254.html

Синоптики прогнозируют снег по всей Грузии

Синоптики прогнозируют снег по всей Грузии

В горных регионах ожидается опасность схода лавин 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Синоптики до 8 февраля прогнозируют осадки, в основном в виде снега на всей территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В некоторых местах ожидается сильный снегопад. Это в основном каcается районов Западной Грузии. В горных регионах ожидается туман, метель, на дорогах гололед, опасность схода лавин и обморожение линий электропередач. На море ожидается сильный шторм до шести баллов. Сильный ветер ожидается 6 февраля. Температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов. Из-за непогоды на отдельных участках дороги введены ограничения для автотранспорта. Ожидаемые сильные осадки могут повысить уровень воды в реках, а в горных зонах активизировать оползневые процессы. В Тбилиси ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха прогреется до 9 градусов тепла. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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