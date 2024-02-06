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Синоптики прогнозируют снег по всей Грузии
Синоптики прогнозируют снег по всей Грузии
В горных регионах ожидается опасность схода лавин 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T10:22+0400
2024-02-06T10:22+0400
2024-02-06T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Синоптики до 8 февраля прогнозируют осадки, в основном в виде снега на всей территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В некоторых местах ожидается сильный снегопад. Это в основном каcается районов Западной Грузии. В горных регионах ожидается туман, метель, на дорогах гололед, опасность схода лавин и обморожение линий электропередач. На море ожидается сильный шторм до шести баллов. Сильный ветер ожидается 6 февраля. Температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов. Из-за непогоды на отдельных участках дороги введены ограничения для автотранспорта. Ожидаемые сильные осадки могут повысить уровень воды в реках, а в горных зонах активизировать оползневые процессы. В Тбилиси ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха прогреется до 9 градусов тепла. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, восточная грузия, прогноз погоды
погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, восточная грузия, прогноз погоды
Синоптики прогнозируют снег по всей Грузии
10:22 06.02.2024 (обновлено: 10:26 06.02.2024)
В горных регионах ожидается опасность схода лавин
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Синоптики до 8 февраля прогнозируют осадки, в основном в виде снега на всей территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В некоторых местах ожидается сильный снегопад. Это в основном каcается районов Западной Грузии.
В горных регионах ожидается туман, метель, на дорогах гололед, опасность схода лавин и обморожение линий электропередач.
На море ожидается сильный шторм до шести баллов. Сильный ветер ожидается 6 февраля. Температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов.
Из-за непогоды на отдельных участках дороги введены ограничения для автотранспорта.
Ожидаемые сильные осадки могут повысить уровень воды в реках, а в горных зонах активизировать оползневые процессы.
В Тбилиси ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха прогреется до 9 градусов тепла.
С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.