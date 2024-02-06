https://sputnik-georgia.ru/20240206/skhod-opolznya-snegopad-i-gololed--chto-proiskhodit-na-dorogakh-gruzii-286125253.html

Сход оползня, снегопад и гололед – что происходит на дорогах Грузии?

Сход оползня, снегопад и гололед – что происходит на дорогах Грузии?

В основном ограничения введены для транспорта с прицепом и полуприцепом 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T10:45+0400

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2024-02-06T10:59+0400

грузия

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департамент автомобильных дорог

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Непогода создала проблемы автомобилистам в нескольких регионах Грузии, на некоторых магистралях введены ограничения. Так, согласно данным Департамент автомобильных дорог, из-за обрушения скалистой массы в регионе Имерети временно запрещено движение для всех видов автомобилей на 21-39 км участка дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони. Из-за снегопада и низкой температуры на 36-60 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (Тетрицклеби-Верона) разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами). На остальных участках этой автомобильной дороги движение свободное. Из-за сложных метеорологических условий, метели и плохой видимости на 90-112 км участка дороги международного значения Ахалцихе-Ниноцминда запрещено движение всех видов автотранспорта. А на автомобильной дороге Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом, а также автотранспорта категории M3 с более 22 местами (кроме водителя). Из-за непогоды ограничение введены и на 30-35 км участка дороги внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали. На этой же автомобильной дороге запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Из-за снегопада и низкой температуры запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на 27-158 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии