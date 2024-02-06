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Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео
Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео
В Грузии разыгралась непогода, по всей стране сильный ветер и осадки. Ураган валил деревья в различных населенных пунктах, сильный ветер срывал крыши со... 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T17:22+0400
2024-02-06T17:22+0400
2024-02-06T18:30+0400
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В настоящее время ведется подсчет нанесенного ущерба. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды. Ураганный ветер, дождь и снег обрушились на всю Грузию. Из разных районов поступает информация о поврежденной инфраструктуре, проблемах на дорогах и повреждении зданий. Кадры, которые вы видите, были сняты в регионе Шида Картли.
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видео, видео-новости из грузии, грузия, погода, происшествия, мультимедиа, видео
видео, видео-новости из грузии, грузия, погода, происшествия, мультимедиа, видео
Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео
17:22 06.02.2024 (обновлено: 18:30 06.02.2024)
В Грузии разыгралась непогода, по всей стране сильный ветер и осадки. Ураган валил деревья в различных населенных пунктах, сильный ветер срывал крыши со зданий, обрывал провода. Коммунальные службы переведены на особый режим работы
В настоящее время ведется подсчет нанесенного ущерба. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды. Ураганный ветер, дождь и снег обрушились на всю Грузию. Из разных районов поступает информация о поврежденной инфраструктуре, проблемах на дорогах и повреждении зданий. Кадры, которые вы видите, были сняты в регионе Шида Картли.