https://sputnik-georgia.ru/20240206/sorvannye-kryshi-i-povalennye-derevya-uragan-v-gruzii---video-286142115.html

Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео

Сорванные крыши и поваленные деревья: ураган в Грузии – видео

В Грузии разыгралась непогода, по всей стране сильный ветер и осадки. Ураган валил деревья в различных населенных пунктах, сильный ветер срывал крыши со... 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T17:22+0400

2024-02-06T17:22+0400

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В настоящее время ведется подсчет нанесенного ущерба. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды. Ураганный ветер, дождь и снег обрушились на всю Грузию. Из разных районов поступает информация о поврежденной инфраструктуре, проблемах на дорогах и повреждении зданий. Кадры, которые вы видите, были сняты в регионе Шида Картли.

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