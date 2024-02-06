https://sputnik-georgia.ru/20240206/sos-uchenikov-chastnoy-shkoly-v-tbilisi--evakuirovali-iz-za-soobscheniya-o-bombe-286128168.html

SOS! Учеников частной школы в Тбилиси эвакуировали из-за сообщения о бомбе

SOS! Учеников частной школы в Тбилиси эвакуировали из-за сообщения о бомбе

После проверки здания выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным 06.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-06T12:36+0400

2024-02-06T12:36+0400

2024-02-06T12:36+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

эвакуация

бомба

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Учеников и педагогов частной школы на улице Политковской в Тбилиси эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает телекомпания "Рустави 2". Сообщение о взрывном устройстве поступило после третьего урока. Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации. Спустя несколько минут на место прибыли полицейские, а затем кинологи и саперы. Вскоре проверка здания показала, что сообщение о бомбе было ложным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, эвакуация, бомба