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SOS! Учеников частной школы в Тбилиси эвакуировали из-за сообщения о бомбе
SOS! Учеников частной школы в Тбилиси эвакуировали из-за сообщения о бомбе
После проверки здания выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T12:36+0400
2024-02-06T12:36+0400
2024-02-06T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Учеников и педагогов частной школы на улице Политковской в Тбилиси эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает телекомпания "Рустави 2". Сообщение о взрывном устройстве поступило после третьего урока. Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации. Спустя несколько минут на место прибыли полицейские, а затем кинологи и саперы. Вскоре проверка здания показала, что сообщение о бомбе было ложным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, эвакуация, бомба
грузия, происшествия, новости, тбилиси, эвакуация, бомба
SOS! Учеников частной школы в Тбилиси эвакуировали из-за сообщения о бомбе
После проверки здания выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik.
Учеников и педагогов частной школы на улице Политковской в Тбилиси эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Сообщение о взрывном устройстве поступило после третьего урока. Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации. Спустя несколько минут на место прибыли полицейские, а затем кинологи и саперы.
Вскоре проверка здания показала, что сообщение о бомбе было ложным.