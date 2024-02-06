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В Кутаисском аэропорту построят первый малый грузовой терминал
В Кутаисском аэропорту построят первый малый грузовой терминал
На сегодняшний день основная доля перевозимых самолетами грузов приходится на Тбилисский аэропорт 06.02.2024, Sputnik Грузия
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грузия
экономика
новости
леван давиташвили
авиасообщение в грузии
кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Первый малый грузовой терминал будет построен в аэропорту Кутаиси в 2024 году, что даст возможность развивать грузовое направление, заявил кандидат на пост министра экономики Леван Давиташвили. Развитие грузовой авиации является одним из приоритетов правительства Грузии. На сегодняшний день основная доля перевозимых самолетами грузов приходится на Тбилисский международный аэропорт, что увеличивает время его доставки на запад страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, авиасообщение в грузии, кутаисский международный аэропорт
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, авиасообщение в грузии, кутаисский международный аэропорт

В Кутаисском аэропорту построят первый малый грузовой терминал

19:53 06.02.2024 (обновлено: 21:01 06.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerКутаисский международный аэропорт
Кутаисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 06.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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На сегодняшний день основная доля перевозимых самолетами грузов приходится на Тбилисский аэропорт
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Первый малый грузовой терминал будет построен в аэропорту Кутаиси в 2024 году, что даст возможность развивать грузовое направление, заявил кандидат на пост министра экономики Леван Давиташвили.
Развитие грузовой авиации является одним из приоритетов правительства Грузии.

"В этом году будет построен первый грузовой терминал в Кутаиси, что даст возможность развития грузовых операций в авианаправлении во всей Западной Грузии, что важно для ряда продукции", – сказал Давиташвили.

На сегодняшний день основная доля перевозимых самолетами грузов приходится на Тбилисский международный аэропорт, что увеличивает время его доставки на запад страны.
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