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Железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии прервано: какие рейсы отменят
Железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии прервано: какие рейсы отменят
Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины 06.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-06T22:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузинская железная дорога отменила восемь рейсов между востоком и западом страны, запланированных на 7 февраля, говорится в сообщении компании. Как пояснили в компании, отмена связана с непогодой. Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины. Остановлено железнодорожное движение между Тбилиси и Батуми из-за схода лавины >>По решению компании отменены запланированные на 7 февраля следующие рейсы: Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси- Кутаиси-Озургети, Батуми-Тбилиси, Озургети-Кутаиси-Тбилиси, Поти-Тбилиси, Хашури-Зестафони и Зестафони. Всем, запланировавшим поездки на эти рейсы, вернут стоимость билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, батуми, зестафони, грузинская железная дорога, погода
Железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии прервано: какие рейсы отменят
22:56 06.02.2024 (обновлено: 23:12 06.02.2024)
Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузинская железная дорога отменила восемь рейсов между востоком и западом страны, запланированных на 7 февраля, говорится в сообщении компании.
Как пояснили в компании, отмена связана с непогодой. Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины.
По решению компании отменены запланированные на 7 февраля следующие рейсы: Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси- Кутаиси-Озургети, Батуми-Тбилиси, Озургети-Кутаиси-Тбилиси, Поти-Тбилиси, Хашури-Зестафони и Зестафони.
Всем, запланировавшим поездки на эти рейсы, вернут стоимость билетов.