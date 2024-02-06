https://sputnik-georgia.ru/20240206/zheleznodorozhnoe-soobschenie-mezhdu-zapadom-i-vostokom-gruzii-prervano-kakie-reysy-otmenyat-286147291.html

Железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии прервано: какие рейсы отменят

Железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии прервано: какие рейсы отменят

Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины 06.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузинская железная дорога отменила восемь рейсов между востоком и западом страны, запланированных на 7 февраля, говорится в сообщении компании. Как пояснили в компании, отмена связана с непогодой. Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины. Остановлено железнодорожное движение между Тбилиси и Батуми из-за схода лавины >>По решению компании отменены запланированные на 7 февраля следующие рейсы: Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси- Кутаиси-Озургети, Батуми-Тбилиси, Озургети-Кутаиси-Тбилиси, Поти-Тбилиси, Хашури-Зестафони и Зестафони. Всем, запланировавшим поездки на эти рейсы, вернут стоимость билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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