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https://sputnik-georgia.ru/20240206/zheleznodorozhnoe-soobschenie-mezhdu-zapadom-i-vostokom-gruzii-prervano-kakie-reysy-otmenyat-286147291.html
Железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии прервано: какие рейсы отменят
Железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии прервано: какие рейсы отменят
Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины 06.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузинская железная дорога отменила восемь рейсов между востоком и западом страны, запланированных на 7 февраля, говорится в сообщении компании. Как пояснили в компании, отмена связана с непогодой. Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины. Остановлено железнодорожное движение между Тбилиси и Батуми из-за схода лавины &gt;&gt;По решению компании отменены запланированные на 7 февраля следующие рейсы: Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси- Кутаиси-Озургети, Батуми-Тбилиси, Озургети-Кутаиси-Тбилиси, Поти-Тбилиси, Хашури-Зестафони и Зестафони. Всем, запланировавшим поездки на эти рейсы, вернут стоимость билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, тбилиси, батуми, зестафони, грузинская железная дорога, погода
грузия, новости, экономика, тбилиси, батуми, зестафони, грузинская железная дорога, погода

Железнодорожное сообщение между западом и востоком Грузии прервано: какие рейсы отменят

22:56 06.02.2024 (обновлено: 23:12 06.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerРикотский перевал зимой - снегоуборочная техника
Рикотский перевал зимой - снегоуборочная техника - Sputnik Грузия, 1920, 06.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузинская железная дорога отменила восемь рейсов между востоком и западом страны, запланированных на 7 февраля, говорится в сообщении компании.
Как пояснили в компании, отмена связана с непогодой. Железнодорожное сообщение между двумя частями страны было прервано 6 февраля из-за схода лавины.
Остановлено железнодорожное движение между Тбилиси и Батуми из-за схода лавины >>
По решению компании отменены запланированные на 7 февраля следующие рейсы: Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси- Кутаиси-Озургети, Батуми-Тбилиси, Озургети-Кутаиси-Тбилиси, Поти-Тбилиси, Хашури-Зестафони и Зестафони.
Всем, запланировавшим поездки на эти рейсы, вернут стоимость билетов.
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