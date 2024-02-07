https://sputnik-georgia.ru/20240207/david-stroitel-interesnye-fakty-o-tsare-gruzii-sdelavshem-nevozmozhnoe-286174167.html

Давид Строитель: интересные факты о царе Грузии, сделавшем невозможное

Давид Строитель: интересные факты о царе Грузии, сделавшем невозможное

Давитоба, или День памяти святого царя Давида IV Агмашенебели (Строителя), который буквально сделав невозможное, поставил Грузию на ноги, грузинская... 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T21:54+0400

2024-02-07T21:54+0400

2024-02-07T22:01+0400

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В преддверии праздника Давитоба Sputnik Грузия предлагает еще раз вспомнить, как Давид Строитель из страны, сровненной во время "великого турецкого нашествия" с землей, превратил Грузию в независимую и сильную империю. Объединитель Давид IV (1073-1125) – грузинский царь из династии Багратиони взошел на престол в возрасте 16 лет. Царская власть в то время фактически распространялась только на Западную Грузию. Юный царь, воспитанник преподобного Арсения Икалтойского, приняв правление над разоренной и опустошенной захватчиками страной, начал усердно работать над воссозданием армии – обучал воинов, умножал и снаряжал войско. Постепенно территория, контролируемая царем, расширялась и народ возвращался в покинутые дома. За время своего 36-летнего царствования, Давид IV, один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии, покончил с феодальной междоусобицей, вывел страну из состояния полной разрухи, объединил и укрепил ее, создал регулярную армию, сделал страну независимой и сильной. Тем самым он внес в историю страны неоценимый вклад. В 1122 году именно он освободил Тбилиси, которым мусульманские властители правили уже несколько веков, и столицу перенес туда из Кутаиси. Давид Строитель был верным сыном православной церкви и заботился о ее укреплении, однако стремился оказывать покровительство и заботу всем своим подданным, поэтому и завоевал уважение как православных грузин, так и иноверцев. Мудрый политик Давид Строитель был мудрым политиком и великолепным стратегом. Благодаря этим достоинствам он побеждал неприятеля, невзирая на численное превосходство и прочие неблагоприятные факторы. Во время правления этого великого кормчего грузинская нация превратилась в колоссальную силу. В свою пользу царь мог обращать различные неблагоприятные факторы. Так, он смог "приручить" кое-кого из кочевников, которые совершали на Грузию разрушительные набеги. В результате мудрой политики Давида Строителя, они стали его верными воинами. Создания многочисленной регулярной армии требовали постоянная угроза нового вторжения со стороны врагов и расширение государственных пределов. Для этого грузинский царь принял весьма неожиданное решение – переселил 40 тысяч половцев (кипчаков) с семьями в Грузию, которые были изгнаны из южнорусских степей великим киевским князем Владимиром Мономахом. Давид IV был также непревзойденным военачальником. По версии одного из самых крупных онлайн-опросников The Top Tens, грузинский царь возглавил десятку лучших военных генералов всех времен. Строитель и реформатор В период царствования царя Давида в Грузии большое внимание уделялось строительству новых городов и расширению старых, дворцов, караван-сараев, дорог и мостов. Также возвели десятки храмов и монастырей. За это его и прозвали Строителем. Свое царствование Давид IV начал с укрепления власти и полномочий. Царь для централизации страны старался подчинить князей центральному чиновничьему аппарату и даже самих великих из них делал чиновниками, "сидящими на зарплате", которых переводил в любое время в любой регион. Приумножив войско, царь Давид оснастил его оружием и лошадьми. Он лично вселял в бойцов веру в победу во время учений и малых сражений. Он установил в армии идеальный порядок, ввел много новшеств, в том числе в "устройство" походов и поэтапно заменил пехотинцев конными отрядами. Давид провел и экономические реформы. В частности, ввел налоговую таксу в зависимости от рода деятельности граждан страны. К примеру, мастеровые платили больше, чем земледельцы и животноводы. Больше мастеровых платили торговцы. Просветитель Царь Давид остался в истории не только как строитель, великий полководец и реформатор, но и как просветитель. Давид IV основал Гелатскую и Икалтойскую академии, которые стали важнейшим центром богословия и философии. Это дало возможность грузинам получать полноценное образование на родине. Более того, Давид Строитель вернул в страну просвещенных соотечественников, работавших за границей, доверив им ответственное дело по воспитанию будущих поколений. Словом, он заложил фундамент тому большому культурному и просветительскому ренессансу, который имел место в эпоху Георгия III (1156-1184) и Тамары (1184-1207). Давид Строитель похоронен на входе в Гелатский монастырь, созданный царем за 20 лет до своей смерти. Давида Строителя Церковь причислила к лику святых в конце XIII века, как благоверного царя, сделав исключение из правила канонизировать только преподобных и мучеников. Материал подготовлен на основе открытых источников

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