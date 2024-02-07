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Грузия пригласит миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за парламентскими выборами
Грузия пригласит миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за парламентскими выборами
Грузия готовится к предстоящим парламентским выборам 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T19:39+0400
2024-02-07T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Приглашение ОБСЕ/БДИПЧ для отправки в Грузию миссии наблюдателей за парламентскими выборами 2024 года будет отправлено до конца февраля, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Они будут проходить как в Грузии, так и за ее пределами. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. Долгосрочная миссия ОБСЕ/БДИПЧ прибывает в страну за несколько месяцев до выборов и следит за ходом предвыборной кампании и ситуацией в стране. Краткосрочная миссия прибывает за несколько дней до голосования и следит непосредственно за ходом выборов и подсчетом голосов. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, илья дарчиашвили, обсе
политика, грузия, новости, сша, илья дарчиашвили, обсе
Грузия пригласит миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за парламентскими выборами
Грузия готовится к предстоящим парламентским выборам
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Приглашение ОБСЕ/БДИПЧ для отправки в Грузию миссии наблюдателей за парламентскими выборами 2024 года будет отправлено до конца февраля, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Они будут проходить как в Грузии, так и за ее пределами. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.
"В феврале мы отправим приглашение БДИПЧ. Это обещание в силе. До конца февраля будет отправлено письмо из Грузии, и мы пригласим как долгосрочную, так и краткосрочную миссию наблюдателей БДИПЧ", – сказал Дарчиашвили.
Долгосрочная миссия ОБСЕ/БДИПЧ прибывает в страну за несколько месяцев до выборов и следит за ходом предвыборной кампании и ситуацией в стране. Краткосрочная миссия прибывает за несколько дней до голосования и следит непосредственно за ходом выборов и подсчетом голосов.
По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США.