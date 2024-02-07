https://sputnik-georgia.ru/20240207/gruziyu-zhdut-mnogo-novshestv-k-kontsu-2024-goda--kandidat-na-post-premera-286170676.html

Грузию ждут много новшеств к концу 2024 года – кандидат на пост премьера

Грузию ждут много новшеств к концу 2024 года – кандидат на пост премьера

В Грузии осенью 2024 года пройдут парламентские выборы, кандидат премьеры представляет правительственную программу до этого периода 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T19:33+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ему предстоит определить пути решения проблем в стране, после чего будет представлена долгосрочная программа правительства с множеством новшеств. Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили.По его словам обновленная программа правительства будет представлена к предвыборной кампании как программа партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", а после уже как новая программа правительства. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Сразу после оглашения результатов выборов правительство Кобахидзе уйдет в оставку а партия набравшая наибольшее число голосов представит нового кандидата на пост главы правительства.В четверг 8 февраля кандидатура Кобахидзе будет вынесена на пленарное заседания для выражения доверия. Процедура выражения доверия также предполагает представление программы и ответы на вопросы депутатов, после чего депутаты парламента получат возможность с трибуны оценить кандидата и представленное им правительство.По завершению прений вопрос о выражении доверия будет вынесен на голосование. Он будет считаться принятым, если его поддержат минимум 76 депутатов парламента. У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представившей Ираклий Кобахидзе на пост премьера 84 места в парламенте.Официально Кобахидзе станет премьером только после того, как его назначение подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Если же Зурабишвили откажется подписать назначение премьера в течение двух дней после голосования, он будет считаться главой правительства автоматически.Кандидаты в министры займут свои должности на основании приказов премьер-министра только в течение двух дней после назначения Кобахидзе премьером Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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