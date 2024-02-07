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Ищенко о корпусе НАТО на Украине, кадровых чистках Зеленского и закрытии неба над Польшей
Ищенко о корпусе НАТО на Украине, кадровых чистках Зеленского и закрытии неба над Польшей
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T12:35+0400
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Готовы ли страны НАТО ввести свои войска на Украину? Зачем Зеленский готовится устроить кадровые чистки? Какая судьба ждет Залужного и того, кто придет ему на смену? Для чего польский президент признал, что Крым российский? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".
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мультимедиа, в мире, украина, польша, крым, нато, видео
мультимедиа, в мире, украина, польша, крым, нато, видео
Ищенко о корпусе НАТО на Украине, кадровых чистках Зеленского и закрытии неба над Польшей
12:35 07.02.2024 (обновлено: 12:42 07.02.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Готовы ли страны НАТО ввести свои войска на Украину? Зачем Зеленский готовится устроить кадровые чистки?
Какая судьба ждет Залужного и того, кто придет ему на смену? Для чего польский президент признал, что Крым российский?
На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".