https://sputnik-georgia.ru/20240207/ischenko-o-korpuse-nato-na-ukraine-kadrovykh-chistkakh-zelenskogo-i-zakrytii-neba-nad-polshey-286155368.html

Ищенко о корпусе НАТО на Украине, кадровых чистках Зеленского и закрытии неба над Польшей

Ищенко о корпусе НАТО на Украине, кадровых чистках Зеленского и закрытии неба над Польшей

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T12:35+0400

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Готовы ли страны НАТО ввести свои войска на Украину? Зачем Зеленский готовится устроить кадровые чистки? Какая судьба ждет Залужного и того, кто придет ему на смену? Для чего польский президент признал, что Крым российский? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".

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мультимедиа, в мире, украина, польша, крым, нато, видео