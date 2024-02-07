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Хидирбегишвили: ситуация в Грузии будет накаляться
Хидирбегишвили: ситуация в Грузии будет накаляться
В преддверии парламентских выборов в Грузии стоит ждать провокаций со стороны радикальной оппозиции, которая, в частности, предпринимает меры для ухудшения... 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T17:35+0400
2024-02-07T17:35+0400
2024-02-07T19:35+0400
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Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегшвили в ходе пресс-конференции на тему: "Политические трансформации в Грузии – каким будет год выборов" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Провокации будут, и об этом говорят события последней недели, начиная от контрабандного груза взрывчатки, заканчивая вчерашним выступлением президента Грузии. Сейчас стоит задача не просто замедлить и ухудшить отношения Грузии с Россией, а повернуть вспять все то, что было достигнуто в последнее время, и довести дело до такой кондиции, когда вопросы о дальнейшем регулировании с РФ просто будут сняты с повестки дня. Провокации будут еще. Тем более что оппозиция полностью раздроблена, деморализована", - заявил Хидирбегишвили.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.
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мультимедиа, политика, грузия, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, политика, грузия, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Хидирбегишвили: ситуация в Грузии будет накаляться
17:35 07.02.2024 (обновлено: 19:35 07.02.2024)
В преддверии парламентских выборов в Грузии стоит ждать провокаций со стороны радикальной оппозиции, которая, в частности, предпринимает меры для ухудшения грузино-российских отношений
Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегшвили в ходе пресс-конференции на тему: "Политические трансформации в Грузии – каким будет год выборов" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Провокации будут, и об этом говорят события последней недели, начиная от контрабандного груза взрывчатки, заканчивая вчерашним выступлением президента Грузии. Сейчас стоит задача не просто замедлить и ухудшить отношения Грузии с Россией, а повернуть вспять все то, что было достигнуто в последнее время, и довести дело до такой кондиции, когда вопросы о дальнейшем регулировании с РФ просто будут сняты с повестки дня. Провокации будут еще. Тем более что оппозиция полностью раздроблена, деморализована", - заявил Хидирбегишвили.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.