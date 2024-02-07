https://sputnik-georgia.ru/20240207/kogda-v-gruzii-raspogoditsya-prognoz-sinoptikov-po-regionam-286163335.html

Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков по регионам

Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков по регионам

В прибрежных районах страны ожидается потепление до +20 градусов 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T20:01+0400

2024-02-07T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют улучшение погоды, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. По прогнозам синоптиков, до 12 февраля в Грузии в основном сохранится теплая погода без осадков. В Тбилиси сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 14-16 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +20. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до +20 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется 7 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается сравнительно теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +18. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 18 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) погода также прояснится. Температура воздуха прогреется до 11 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Температура воздуха упадет до +8.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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