https://sputnik-georgia.ru/20240207/narodnye-primety-na-fedorov-den-2024-chto-nelzya-delat-8-fevralya-286158600.html
Народные приметы на Федоров день 2024: что нельзя делать 8 февраля?
Народные приметы на Федоров день 2024: что нельзя делать 8 февраля?
Православная церковь 8 февраля поминает преподобного Феодора Студита – известного церковного деятеля VIII-IX веков 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T15:33+0400
2024-02-07T15:33+0400
2024-02-07T15:33+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282979438_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f448fd387114bc42e13035bd3ed09b82.jpg
В народном календаре 8 февраля называют Федоров день, или "Федор Поминальник", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Федоров день и о народных приметах 8 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам кушать картошку в Федоров день нельзя – можно спровоцировать проблемы с желудком. Нельзя в Федоров день нарушать обещания и совершать плохие поступки – по приметам можно привлечь серьезные неприятности. В Федоров день оставлять открытыми двери или окна на долгое время нельзя – это плохая примета, в дом могут проникнуть злые силы и завладеть душой домочадцев. По народным приметам смотреть пристально в зеркало 8 февраля нельзя – можно потерять душу. Народные приметы Весна ожидается ранняя и теплая, если в Федоров день с утра ясная погода, а если 8 февраля пасмурная погода – это верная примета, что весна предстоит поздняя и холодная. По народным приметам погода будет теплая и ясная, если домашний питомец в Федоров день спит, свернувшись калачиком. Скоро потеплеет, если кошка в Федоров день долго смотрит на улицу, сидя на подоконнике, а если лошади 8 февраля часто вздрагивают – значит по приметам надвигается снегопад. По приметам ударят морозы, если в Федоров день с утра поют синицы, а если 8 февраля грянет гром – значит подымится сильный ветер. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282979438_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_d57bb3b2884c6445b68ec32e444027d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Федоров день 2024: что нельзя делать 8 февраля?
Православная церковь 8 февраля поминает преподобного Феодора Студита – известного церковного деятеля VIII-IX веков
В народном календаре 8 февраля называют Федоров день, или "Федор Поминальник", с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Федоров день и о народных приметах 8 февраля, читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам кушать картошку в Федоров день нельзя – можно спровоцировать проблемы с желудком.
Нельзя в Федоров день нарушать обещания и совершать плохие поступки – по приметам можно привлечь серьезные неприятности.
В Федоров день оставлять открытыми двери или окна на долгое время нельзя – это плохая примета, в дом могут проникнуть злые силы и завладеть душой домочадцев.
По народным приметам смотреть пристально в зеркало 8 февраля нельзя – можно потерять душу.
Весна ожидается ранняя и теплая, если в Федоров день с утра ясная погода, а если 8 февраля пасмурная погода – это верная примета, что весна предстоит поздняя и холодная.
По народным приметам погода будет теплая и ясная, если домашний питомец в Федоров день спит, свернувшись калачиком.
Скоро потеплеет, если кошка в Федоров день долго смотрит на улицу, сидя на подоконнике, а если лошади 8 февраля часто вздрагивают – значит по приметам надвигается снегопад.
По приметам ударят морозы, если в Федоров день с утра поют синицы, а если 8 февраля грянет гром – значит подымится сильный ветер.
Материал подготовлен на основе открытых источников