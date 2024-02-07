https://sputnik-georgia.ru/20240207/narodnye-primety-na-fedorov-den-2024-chto-nelzya-delat-8-fevralya-286158600.html

Народные приметы на Федоров день 2024: что нельзя делать 8 февраля?

Народные приметы на Федоров день 2024: что нельзя делать 8 февраля?

Православная церковь 8 февраля поминает преподобного Феодора Студита – известного церковного деятеля VIII-IX веков 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T15:33+0400

2024-02-07T15:33+0400

2024-02-07T15:33+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282979438_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f448fd387114bc42e13035bd3ed09b82.jpg

В народном календаре 8 февраля называют Федоров день, или "Федор Поминальник", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Федоров день и о народных приметах 8 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам кушать картошку в Федоров день нельзя – можно спровоцировать проблемы с желудком. Нельзя в Федоров день нарушать обещания и совершать плохие поступки – по приметам можно привлечь серьезные неприятности. В Федоров день оставлять открытыми двери или окна на долгое время нельзя – это плохая примета, в дом могут проникнуть злые силы и завладеть душой домочадцев. По народным приметам смотреть пристально в зеркало 8 февраля нельзя – можно потерять душу. Народные приметы Весна ожидается ранняя и теплая, если в Федоров день с утра ясная погода, а если 8 февраля пасмурная погода – это верная примета, что весна предстоит поздняя и холодная. По народным приметам погода будет теплая и ясная, если домашний питомец в Федоров день спит, свернувшись калачиком. Скоро потеплеет, если кошка в Федоров день долго смотрит на улицу, сидя на подоконнике, а если лошади 8 февраля часто вздрагивают – значит по приметам надвигается снегопад. По приметам ударят морозы, если в Федоров день с утра поют синицы, а если 8 февраля грянет гром – значит подымится сильный ветер. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки