https://sputnik-georgia.ru/20240207/ocherednaya-lyustratsiya--deputat-o-prizyve-prezidenta-gruzii-k-oppozitsii-286157840.html
"Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции
"Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции
Депутат от правящей партии прокомментировал инициативу президента 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T13:03+0400
2024-02-07T13:03+0400
2024-02-07T13:29+0400
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саломе зурабишвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили было согласовано с крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" и ее соратниками и стало ее очередной люстрацией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария.Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
"Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции
13:03 07.02.2024 (обновлено: 13:29 07.02.2024)
Депутат от правящей партии прокомментировал инициативу президента
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили было согласовано с крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" и ее соратниками и стало ее очередной люстрацией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария.
Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ.
"Люди из "Нацдвижения", из разных партий мгновенно согласились от имени своих собственных партий. Это еще одна люстрация, что это был согласованный, разыгранный ход, который снова будет упущен. Если "Нацдвижение" примет участие в платформе, это вообще аннулирует Саломе Зурабишвили в глазах общественности", – заявил Одишария.
Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.