https://sputnik-georgia.ru/20240207/ocherednaya-lyustratsiya--deputat-o-prizyve-prezidenta-gruzii-k-oppozitsii-286157840.html

"Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции

"Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции

Депутат от правящей партии прокомментировал инициативу президента 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T13:03+0400

2024-02-07T13:03+0400

2024-02-07T13:29+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

саломе зурабишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250322208_0:505:2731:2041_1920x0_80_0_0_fad076f1ea71b6613d03134f439a5e26.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили было согласовано с крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение" и ее соратниками и стало ее очередной люстрацией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария.Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия