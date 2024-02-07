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Оппозиционный депутат предложил властям Грузии создать альтернативу Женевским переговорам
Оппозиционный депутат предложил властям Грузии создать альтернативу Женевским переговорам
Женевские переговоры – это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T18:05+0400
2024-02-07T18:05+0400
2024-02-07T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Депутат от политической группы "Европейские социалисты" Фридон Инджия предложил правительству Грузии создать альтернативный формат Женевским переговорам при участии Китая.Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.По мнению депутата, Женевский формат существует уже 15 лет, но прогресса нет, тогда как у формата с участием Китая есть перспектива. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.Что касается отношения Китая и Грузии, то 31 июля 2023 года страны опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, китай, тбилиси, фридон инджия, оон, обсе, сша, женевские переговоры, политика, грузино-российские отношения, россия
Оппозиционный депутат предложил властям Грузии создать альтернативу Женевским переговорам
18:05 07.02.2024 (обновлено: 18:56 07.02.2024)
Женевские переговоры – это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Депутат от политической группы "Европейские социалисты" Фридон Инджия предложил правительству Грузии создать альтернативный формат Женевским переговорам при участии Китая.
Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.
"Поскольку Китай стал нашим стратегическим партнером, он однозначно выступает за территориальную целостность и единство. Может лучше иметь второй формат параллельно с Женевским форматом, в котором будет участвовать Китай?" – сказал Инджия.
По мнению депутата, Женевский формат существует уже 15 лет, но прогресса нет, тогда как у формата с участием Китая есть перспектива.
"Давайте создадим эти два формата – Женевский и под председательством Китая, и посмотрим, какой из них победит. В противном случае прошло 15 лет и ничего не происходит", – заявил Инджия.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.
Что касается отношения Китая и Грузии, то 31 июля 2023 года страны опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный.