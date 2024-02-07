https://sputnik-georgia.ru/20240207/pervye-litsa-gruzii-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-tragediey-v-imereti-i-adzharii-286166522.html

Трагедия на западе Грузии: первые лица страны выразили соболезнования

Трагедия на западе Грузии: первые лица страны выразили соболезнования

Смертоносный стихийные бедствия на западе Грузии потрясли всю страну 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T17:34+0400

2024-02-07T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате схода оползня в регионах Имерети и Аджарии. Непогода унесла жизни семи человек на западе Грузии. Два человека скончались 6 февраля в Аджарии. А в ночь на 7 февраля оползень сошел на четыре жилых дома в селе Нергеети Багдатского района (регион Имерети). К этому времени найдены тела пяти человек, еще одного человека удалось спасти. Спасатели продолжают поиски четырех людей – отца с тремя несовершеннолетними детьми. Соболезнование выразил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. "Трагедии, которые произошли в селе Нергеети Багдатского района и в Аджарском регионе, являются ужасающими. Я выражаю соболезнования членам семьи и родным погибших. Эту потерю переживает каждый из нас. Наши герои-спасатели не щадят сил в поисково-спасательной операции. Молимся за спасение пропавших", – написал в соцсети Папуашвили. Свои соболезнования выразила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В поисках участвуют более 200 пожарных-спасателей, группа кинологов, мобилизована техника, дроны. Работы, предположительно, завершатся к концу дня. Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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