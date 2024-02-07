https://sputnik-georgia.ru/20240207/popytka-vozglavit-politicheskoe-dvizhenie--deputat-ob-initsiative-prezidenta-gruzii-286160367.html

Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии

Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии

Выступление Зурабишвили в парламенте меньше всего похоже на выступление президента 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T16:01+0400

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саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Выступление президент Грузии Саломе Зурабишвили в законодательном органе было попыткой возглавить политическое движение против власти, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. Готовность к сотрудничеству с президентом уже выразила часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Лидеры "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение