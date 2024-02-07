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Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии
Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии
Выступление Зурабишвили в парламенте меньше всего похоже на выступление президента 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T16:01+0400
2024-02-07T16:01+0400
2024-02-07T16:11+0400
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единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Выступление президент Грузии Саломе Зурабишвили в законодательном органе было попыткой возглавить политическое движение против власти, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили. Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. Готовность к сотрудничеству с президентом уже выразила часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Лидеры "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Попытка возглавить политическое движение – депутат об инициативе президента Грузии
16:01 07.02.2024 (обновлено: 16:11 07.02.2024)
Выступление Зурабишвили в парламенте меньше всего похоже на выступление президента
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Выступление президент Грузии Саломе Зурабишвили в законодательном органе было попыткой возглавить политическое движение против власти, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мака Бочоришвили.
Зурабишвили в ходе выступления в парламенте призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ.
"Нет никакой платформы. Это политическое движение против "Грузинской мечты" и, соответственно, против власти. Что касается выступления Саломе Зурабишвили, я бы сказал, что это в меньшей степени было выступление президента, это была попытка лидерства политического движения, которое она в некотором роде анонсировала", – заявила Бочоришвили.
Готовность к сотрудничеству с президентом уже выразила часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Лидеры "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.