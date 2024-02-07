https://sputnik-georgia.ru/20240207/press-konferentsiya-politicheskie-transformatsii-v-gruzii--kakim-budet-god-vyborov-286140467.html

Пресс-конференция: Политические трансформации в Грузии – каким будет год выборов

Пресс-конференция: Политические трансформации в Грузии – каким будет год выборов

Пресс-конференция политолога, главного редактора ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ на тему: "Политические трансформации в Грузии – каким будет год выборов"... 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T12:00+0400

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пресс-центр sputnik грузия

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арно хидирбегишвили

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Кресло главы правительства Грузии стало вакантным после того, как Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке и намерении стать председателем правящей партии. Действующий председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе представлен по пост премьер-министра страны. Кандидатура Кобахидзе была выдвинута на съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 февраля. О том, как будет в ближайшее время развиваться внутриполитическая ситуация в Грузии и какой будет предвыборная кампания, в ходе пресс-конференции расскажет: – политолог, директор Центра стратегического анализа и информационной политики, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ.

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анонсы , грузия, политика, арно хидирбегишвили