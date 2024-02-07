https://sputnik-georgia.ru/20240207/smertonosnyy-opolzen-na-zapade-gruzii---prichiny-i-masshtab-stikhiynogo-bedstviya--286167147.html

Смертоносный оползень на западе Грузии – причины и масштаб стихийного бедствия

Смертоносный оползень на западе Грузии – причины и масштаб стихийного бедствия

За три дня в районе выпало 50-80% климатической нормы осадков за весь февраль 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T17:39+0400

2024-02-07T17:39+0400

2024-02-07T17:54+0400

происшествия

грузия

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имерети

национальное агентство окружающей среды

оползень

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Оползень, который, по последним данным, унес жизни пятерых человек в селе Нергеети Багдатского района (регион Имерети), сошел вследствие обильных осадков в последние дни, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды Грузии. Оползень полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек. Одного удалось спасти, пятеро погибли, а четверых все еще ищут. Оползневые процессы сформировались и активизировались на правом склоне ущелья реки Ханисцкали в селе Нергеети 7 февраля. Зарождение-активизация оползневых процессов, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими 5-7 февраля.По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль.Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон. Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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