https://sputnik-georgia.ru/20240207/smertonosnyy-opolzen-na-zapade-gruzii-sredi-propavshikh-bez-vesti-troe-detey-286158460.html

Смертоносный оползень на западе Грузии: среди без вести пропавших трое детей

Смертоносный оползень на западе Грузии: среди без вести пропавших трое детей

К этому времени найдены тела четырех человек, еще одного человека удалось спасти 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Спасатели продолжают поиски пяти людей, попавших под оползень в селе Нергети Багдатского района (регион Имерети), среди них отец с тремя несовершеннолетними детьми, сообщил госуполномоченный региона Звиад Шаламберидзе журналистам.Земляная масса сошла на четыре жилых дома в ночь на 7 февраля. Поисково-спасательные работы ведутся в непрерывном режиме. К этому времени найдены тела четырех человек, еще одного человека удалось спасти.По словам Шаламберидзе, сошла очень большая масса земли – несколько миллионов кубических метров. Эксперты считают, что это несчастный случай, вызванный большими осадками, обрушившимися на Имерети за последние два дня, поэтому стихийное бедствие невозможно было спрогнозировать. В поисках участвуют более 200 пожарных-спасателей, группа кинологов, мобилизована техника, дроны. Работы, предположительно, завершатся к концу дня. Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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