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Смертоносный оползень в Имерети: число жертв возросло до четырех
Смертоносный оползень в Имерети: число жертв возросло до четырех
Земляная масса сошла на четыре жилых дома, поиски еще пяти человек продолжаются 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T11:21+0400
2024-02-07T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тело еще одного погибшего извлекли из под завалов в селе Нергети Багдатского района (регион Имерети), где в ночь на 7 февраля сошел оползень, сообщает телекомпания "Имеди".Таким образом, число жертв достигло четырех. Земляная масса сошла на четыре жилых дома. Поисково-спасательные работы ведутся в непрерывном режиме.К работам подключены более 200 пожарных-спасателей, группа кинологов, мобилизована техника, дроны. По словам Мгебришвили, работы, предположительно, завершатся к концу дня.Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, имерети, непогода в грузии, оползень
происшествия, новости, грузия, имерети, непогода в грузии, оползень
Смертоносный оползень в Имерети: число жертв возросло до четырех
11:21 07.02.2024 (обновлено: 11:45 07.02.2024)
Земляная масса сошла на четыре жилых дома, поиски еще пяти человек продолжаются
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik.
Тело еще одного погибшего извлекли из под завалов в селе Нергети Багдатского района (регион Имерети), где в ночь на 7 февраля сошел оползень, сообщает телекомпания "Имеди
".
Таким образом, число жертв достигло четырех. Земляная масса сошла на четыре жилых дома. Поисково-спасательные работы ведутся в непрерывном режиме.
"К этому времени в результате интенсивных поисково-спасательных мероприятий найдены тела четырех человек. Идут поиски пяти", – заявил глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, добавив, что поиски продолжатся до тех пор, пока не будут найдены все жертвы.
К работам подключены более 200 пожарных-спасателей, группа кинологов, мобилизована техника, дроны. По словам Мгебришвили, работы, предположительно, завершатся к концу дня.
Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.