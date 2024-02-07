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Смертоносный оползень в Имерети: число жертв возросло до четырех

Смертоносный оползень в Имерети: число жертв возросло до четырех

Земляная масса сошла на четыре жилых дома, поиски еще пяти человек продолжаются 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тело еще одного погибшего извлекли из под завалов в селе Нергети Багдатского района (регион Имерети), где в ночь на 7 февраля сошел оползень, сообщает телекомпания "Имеди".Таким образом, число жертв достигло четырех. Земляная масса сошла на четыре жилых дома. Поисково-спасательные работы ведутся в непрерывном режиме.К работам подключены более 200 пожарных-спасателей, группа кинологов, мобилизована техника, дроны. По словам Мгебришвили, работы, предположительно, завершатся к концу дня.Синоптики до 8 февраля прогнозируют обильные осадки, ветер, снег, слякоть, шестибалльный шторм на море, в горных районах метель, на дорогах гололедица. С 8 февраля синоптики прогнозируют резкое увеличение температуры на всей территории страны и погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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