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Спасатели ищут пропавших при сходе оползня в Западной Грузии – видео

Спасатели ищут пропавших при сходе оползня в Западной Грузии – видео

Спасатели ведут поиск пропавших без вести после схода оползня в Западной Грузии в селе Нергеети Багдатского района. Среди них отец и трое его... 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T16:43+0400

2024-02-07T16:43+0400

2024-02-07T17:35+0400

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В поисках задействованы более 200 спасателей, группы кинологов с собаками, дроны и спецтехника. Земляная масса сошла на четыре жилых дома, несколько человек погибли. Стихийное бедствие было вызвано сильными осадками в течение последних дней.

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происшествия, западная грузия, грузия, новости, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стихийное бедствие, оползень, видео