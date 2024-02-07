https://sputnik-georgia.ru/20240207/spasateli-ischut-propavshikh-pri-skhode-opolznya-v-zapadnoy-gruzii---video-286164815.html
Спасатели ищут пропавших при сходе оползня в Западной Грузии – видео
Спасатели ищут пропавших при сходе оползня в Западной Грузии – видео
Спасатели ведут поиск пропавших без вести после схода оползня в Западной Грузии в селе Нергеети Багдатского района. Среди них отец и трое его... 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T16:43+0400
2024-02-07T16:43+0400
2024-02-07T17:35+0400
происшествия
западная грузия
грузия
новости
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
стихийное бедствие
оползень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/07/286164644_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8337d4e412dfe3ecf00515ea9ee23e37.jpg
В поисках задействованы более 200 спасателей, группы кинологов с собаками, дроны и спецтехника. Земляная масса сошла на четыре жилых дома, несколько человек погибли. Стихийное бедствие было вызвано сильными осадками в течение последних дней.
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/07/286164644_127:0:1087:720_1920x0_80_0_0_6ed1f439e81e30e1b4de795134a4e0c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, западная грузия, грузия, новости, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стихийное бедствие, оползень, видео
происшествия, западная грузия, грузия, новости, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, стихийное бедствие, оползень, видео
Спасатели ищут пропавших при сходе оползня в Западной Грузии – видео
16:43 07.02.2024 (обновлено: 17:35 07.02.2024)
Спасатели ведут поиск пропавших без вести после схода оползня в Западной Грузии в селе Нергеети Багдатского района. Среди них отец и трое его несовершеннолетних детей
В поисках задействованы более 200 спасателей, группы кинологов с собаками, дроны и спецтехника. Земляная масса сошла на четыре жилых дома, несколько человек погибли. Стихийное бедствие было вызвано сильными осадками в течение последних дней.