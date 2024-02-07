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Статус Грузии как страны-кандидата в ЕС меняет реалии на Южном Кавказе – Пашинян
Статус Грузии как страны-кандидата в ЕС меняет реалии на Южном Кавказе – Пашинян
Премьер Армении считает очень важным стратегический диалог с Грузией 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Получение Грузией статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз меняет реалии на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе, отвечая на вопрос о заключении стратегического партнерства между странами, сообщает Sputnik Армения. Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в конце января 2024 года. А в декабре 2023 года Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Статус Грузии как страны-кандидата в ЕС меняет реалии на Южном Кавказе – Пашинян
20:31 07.02.2024 (обновлено: 20:41 07.02.2024)
Премьер Армении считает очень важным стратегический диалог с Грузией
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik.
Получение Грузией статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз меняет реалии на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе, отвечая на вопрос о заключении стратегического партнерства между странами, сообщает Sputnik Армения
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Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в конце января 2024 года. А в декабре 2023 года Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
"Хотим мы того или нет, это объективно влияет на наш регион. Две из четырех соседних стран (Грузия и Турция - ред.) – кандидаты на вступление в ЕС. И если раньше мы говорили "где Евросоюз, а где мы", то теперь все меняется. И я считаю очень важным стратегический диалог с Грузией, в отношениях с которой нужно не зацикливаться на каких-то частных вопросах, а искать пути их решения", - заявил Пашинян.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.