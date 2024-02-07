https://sputnik-georgia.ru/20240207/status-gruzii-kak-strany-kandidata-v-es-menyaet-realii-na-yuzhnom-kavkaze---pashinyan-286172421.html

Статус Грузии как страны-кандидата в ЕС меняет реалии на Южном Кавказе – Пашинян

Статус Грузии как страны-кандидата в ЕС меняет реалии на Южном Кавказе – Пашинян

Премьер Армении считает очень важным стратегический диалог с Грузией 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Получение Грузией статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз меняет реалии на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе, отвечая на вопрос о заключении стратегического партнерства между странами, сообщает Sputnik Армения. Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве в конце января 2024 года. А в декабре 2023 года Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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