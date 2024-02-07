https://sputnik-georgia.ru/20240207/tragediya-na-vozdushnom-share-v-gruzii---izvestny-imena-pogibshikh-286167027.html
Трагедия на воздушном шаре в Грузии – известны имена погибших
Трагедия на воздушном шаре в Грузии – известны имена погибших
В результате несчастного случая погибли трое человек, среди них оператор и двое пилотов 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T17:38+0400
2024-02-07T17:38+0400
2024-02-07T18:00+0400
грузия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/07/286166718_0:37:1056:631_1920x0_80_0_0_64dfce7605552d46c38d69064043c3f4.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Оператор грузинского телеканала "Имеди" Мишо Бидзинашвили погиб в результате столкновения воздушного шара, в котором он находился, с высоковольтной линией электропередач в селе Асурети района Тетрицкаро (регион Квемо Картли), сообщает Первый канал. Кроме того, по распространившейся информации, среди троих погибших – двое пилотов, один из них Реваз Утургаури, основатель компании Sky Travel и пилот Первого воздухоплавательного клуба в Грузии, президент Национальной федерации воздухоплавания Грузии.Известно, что воздушный шар должен был совершить путешествие из портового города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) в регион Кахети до границы с Азербайджаном. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/07/286166718_0:0:1056:792_1920x0_80_0_0_40d40fdc35aeab2cc385fb7d6fc71b81.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Трагедия на воздушном шаре в Грузии – известны имена погибших
17:38 07.02.2024 (обновлено: 18:00 07.02.2024)
В результате несчастного случая погибли трое человек, среди них оператор и двое пилотов
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Оператор грузинского телеканала "Имеди" Мишо Бидзинашвили погиб в результате столкновения воздушного шара, в котором он находился, с высоковольтной линией электропередач в селе Асурети района Тетрицкаро (регион Квемо Картли), сообщает Первый канал.
Кроме того, по распространившейся информации, среди троих погибших – двое пилотов, один из них Реваз Утургаури, основатель компании Sky Travel и пилот Первого воздухоплавательного клуба в Грузии, президент Национальной федерации воздухоплавания Грузии.
Известно, что воздушный шар должен был совершить путешествие из портового города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) в регион Кахети до границы с Азербайджаном.