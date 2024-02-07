https://sputnik-georgia.ru/20240207/tragediya-na-vozdushnom-share-v-gruzii---izvestny-imena-pogibshikh-286167027.html

Трагедия на воздушном шаре в Грузии – известны имена погибших

Трагедия на воздушном шаре в Грузии – известны имена погибших

В результате несчастного случая погибли трое человек, среди них оператор и двое пилотов 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T17:38+0400

2024-02-07T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Оператор грузинского телеканала "Имеди" Мишо Бидзинашвили погиб в результате столкновения воздушного шара, в котором он находился, с высоковольтной линией электропередач в селе Асурети района Тетрицкаро (регион Квемо Картли), сообщает Первый канал. Кроме того, по распространившейся информации, среди троих погибших – двое пилотов, один из них Реваз Утургаури, основатель компании Sky Travel и пилот Первого воздухоплавательного клуба в Грузии, президент Национальной федерации воздухоплавания Грузии.Известно, что воздушный шар должен был совершить путешествие из портового города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) в регион Кахети до границы с Азербайджаном. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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