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Воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП на востоке Грузии – погибли трое

Воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП на востоке Грузии – погибли трое

Погибли все трое человек, находившихся в воздушном шаре 07.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-07T15:39+0400

2024-02-07T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Воздушный шар врезался в высоковольтную линию электропередачи в селе Асурети района Тетрицкаро (регион Квемо Картли), в результате погибли три человека, сообщаете телеканал "Мтавари архи". В данный момент на месте работают пожарные-спасатели и сотрудники правоохранительных органов.Другие подробности инцидента пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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