https://sputnik-georgia.ru/20240207/vozdushnyy-shar-s-lyudmi-vrezalsya-v-lep-na-vostoke-gruzii---pogibli-troe-286161596.html
Воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП на востоке Грузии – погибли трое
Воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП на востоке Грузии – погибли трое
Погибли все трое человек, находившихся в воздушном шаре 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T15:39+0400
2024-02-07T15:39+0400
2024-02-07T16:00+0400
происшествия
новости
грузия
квемо картли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015301_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_66125e3db34bddd95f4f49e0a7a49466.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Воздушный шар врезался в высоковольтную линию электропередачи в селе Асурети района Тетрицкаро (регион Квемо Картли), в результате погибли три человека, сообщаете телеканал "Мтавари архи". В данный момент на месте работают пожарные-спасатели и сотрудники правоохранительных органов.Другие подробности инцидента пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015301_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b158afb87b79931f444b6291101a60fa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, квемо картли
происшествия, новости, грузия, квемо картли
Воздушный шар с людьми врезался в ЛЭП на востоке Грузии – погибли трое
15:39 07.02.2024 (обновлено: 16:00 07.02.2024)
Погибли все трое человек, находившихся в воздушном шаре
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Воздушный шар врезался в высоковольтную линию электропередачи в селе Асурети района Тетрицкаро (регион Квемо Картли), в результате погибли три человека, сообщаете телеканал "Мтавари архи".
В данный момент на месте работают пожарные-спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.