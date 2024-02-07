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Выборы президента в Азербайджане – последние данные
Выборы президента в Азербайджане – последние данные
Согласно данным первых exit-poll, действующий президент Ильхам Алиев собрал 93,9% голосов 07.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-07T22:18+0400
2024-02-07T22:18+0400
2024-02-07T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Итоговая явка избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане составила 76,73%, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на начальника информационного центра секретариата ЦИК Фарида Оруджева.Согласно данным первых exit-poll, обнародованных американской Oracle Advisory Group совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, подавляющее большинство избирателей проголосовали за Ильхама Алиева. Действующий глава государства собрал 93,9% голосов.Всего правом голоса в Азербайджане обладают 6 478 840 человек.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого Центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года.Предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день.Другие кандидаты, согласно данным exit-poll, не смогли набрать даже два процента голосов избирателей, так Захид Орудж набрал 1,8%, Фаиль Мустафа – 1,5%, Гудрат Гасангулиев – 1,2%, Рази Нуруллаев – 0,9%, Эльшад Мусаев – 0,4%, Фуад Алиев - 0,3% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, азербайджан, ильхам алиев
Выборы президента в Азербайджане – последние данные
22:18 07.02.2024 (обновлено: 22:23 07.02.2024)
Согласно данным первых exit-poll, действующий президент Ильхам Алиев собрал 93,9% голосов
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik.
Итоговая явка избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане составила 76,73%, сообщает Sputnik Азербайджан
со ссылкой на начальника информационного центра секретариата ЦИК Фарида Оруджева.
Согласно данным первых exit-poll, обнародованных американской Oracle Advisory Group совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, подавляющее большинство избирателей проголосовали за Ильхама Алиева. Действующий глава государства собрал 93,9% голосов.
"Итоговая явка избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана составила 76,73%. Всего на выборах президента Азербайджана проголосовало 4 971 032 человека", – отметил представитель ЦИК.
Всего правом голоса в Азербайджане обладают 6 478 840 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря 2023 года подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, на основании которого Центральная избирательная комиссия назначила их проведение на 7 февраля 2024 года.
Предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день.
Другие кандидаты, согласно данным exit-poll, не смогли набрать даже два процента голосов избирателей, так Захид Орудж набрал 1,8%, Фаиль Мустафа – 1,5%, Гудрат Гасангулиев – 1,2%, Рази Нуруллаев – 0,9%, Эльшад Мусаев – 0,4%, Фуад Алиев - 0,3% голосов.