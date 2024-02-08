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Антидроновый акцент России на выставках World Defense Show в Эр-Рияде и NAIS в Москве

Антидроновый акцент России на выставках World Defense Show в Эр-Рияде и NAIS в Москве

Технологическая революция на поле боя свидетельствует: роль разведдронов с ИИ и не менее сообразительных комплексов противодействия БПЛА будет лишь возрастать 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T10:00+0400

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2024-02-08T10:00+0400

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Высокотехнологичный оборонно-промышленный комплекс РФ оперативно реагирует на вызовы времени и "беспилотную революцию" на украинском и других театрах военных действий. Эффективные антидроновые системы начинают создавать даже предприятия гражданского сектора российской промышленности. Тенденцию ускоренного развития средств борьбы с БПЛА отражают международные выставки NAIS 2024 в Москве и World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.Московская выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS состоялась 6 и 7 февраля на площадке "Крокус Экспо" с участием 110 компаний России, Беларуси, Китая, Ирана и представила широкий спектр современных образцов оборудования, техники – от систем освещения и рамок безопасности до РЛС и БПЛА, которые предназначены для развития и модернизации аэропортов, обеспечения надежной безопасности каждой воздушной гавани.Международная выставка продукции военного назначения World Defense Show проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии с участием 750 производителей из 45 стран. Мероприятия отличаются по тематике и масштабу, однако их объединяет ярко выраженный антидроновый акцент.Холодное совершенство NAISНа выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS неожиданно для меня оказалось много систем и комплексов для борьбы с дронами (всех размеров и типов). Обладая серьезной научно-производственной базой, конструкторы использовали для эффективного поиска, опознания и нейтрализации БПЛА интеграцию: РЛС, оптических приборов, нейросетей, компьютерного зрения, искусственного интеллекта. С прицелом на ускорение и автоматизацию процессов обнаружения и уничтожения незваных дронов.Российский лидер производства досмотровой техники, московская компания "Неоскан" представила на выставке NAIS новую комплексную систему противодействия БПЛА, созданную совместно с "Лабораторией Касперского". Технологические особенности – автоматический поиск дронов в широком электромагнитном и оптическом спектре, с использованием ИИ и нейросетей, нейтрализация целей по команде оператора или без его участия.Комплекс включает радиолокационную станцию, радиочастотный сканер, камеру видеонаблюдения, модули направленной и всенаправленной нейтрализации. Система Kaspersky Android на основе ИИ, нейросетей и компьютерного зрения управляет всеми компонентами комплекса с высокой скоростью и точностью. По данным "Неоскан", комплекс менее чем за 15 секунд обнаруживает малоразмерные цели типа DJI Mavic в плотной городской застройке – на удалении до 40 км. А на дистанции до четырех километров тип и модель беспилотника определяются менее чем за секунду.При этом программное обеспечение "Лаборатории Касперского" помогает определить координаты оператора. Противодействие БПЛА масштабируется на защищаемый объект любой площади – аэродром, промышленное предприятие, место проведения массового мероприятия.Среди множества изделий на стендах NAIS не затерялись инновационные "бриллианты" предприятия "Элиарс" (Зеленоград), известного в России разработчика и производителя высокоинтегрированной СВЧ-аппаратуры гражданского и военного назначения. Замечательные противодроновые ружья ПАРС-4 и ПАРС-5 отличаются мощностью излучения, и способны нейтрализовать БПЛА на удалении до 1,5 тысячи метров. Уникальный спиральный тип антенн-излучателей создает круговую поляризацию, что повышает эффективность подавления дронов противника (включается режим "посадка" или "возврат к месту запуска"). Причем использование зеленоградского ружья не требует специальных навыков и опыта. Время непрерывной работы от одного аккумулятора – до четырех часов, имеется удобный кофр для транспортировки.Выставка NAIS ярко отразила тенденцию укрепления безопасности аэродромных объектов и самолетов гражданской авиации РФ на земле средствами борьбы с БПЛА. Однако эти тенденция и борьба охватывают гораздо большее пространство во всех сферах применения дронов – в воздухе, на земле, на воде и под водой.Горячий интерес World Defense ShowМеждународная выставка вооружений в Эр-Рияде также отразила увлеченность конструкторов, производителей, потребителей высокотехнологичными дронами разного предназначения и эффективными средствами борьбы с БПЛА. На сайте World Defense Show подчеркнуто: "Мир сосредоточен на искусственном интеллекте, робототехнике, автономных системах, машинном обучении, гибридных технологиях, устойчивом развитии блокчейна".В Саудовской Аравии Ростех представил свыше ста образцов оборонной продукции: авиацию, бронетехнику и стрелковое оружие. Российское оружие традиционно восхищает зарубежных специалистов и покупателей. Наиболее горячий интерес вызывают проверенные в зоне СВО российские беспилотные "Орланы", дрон-камикадзе "КУБ-Э", беспилотный комплекс СКАТ 350 М (глубокая модернизация Supercam-350), а также средства борьбы с дронами противника.В Эр-Рияде Ростех впервые показал новейший автоматизированный комплекс подавления БПЛА линейки "Серп" и аппаратуру радиомониторинга, которая может "вычислять" координаты оператора дрона. Комплекс "Серп-ВС6" эффективно противостоит отдельным беспилотникам и группам на дальности до пяти километров в условиях прямой радиовидимости и способен подавлять FPV-дроны. Важная особенность – "Серп" невидим для радиотехнических средств противника, поскольку у него отсутствует активное излучение.Технологическая революция на поле боя подсказывает, что роль разведывательно-ударных дронов с искусственным интеллектом и не менее сообразительных комплексов противодействия БПЛА в ближайшие десятилетия будет лишь возрастать. Российский научно-производственный комплекс готов оперативно тиражировать и маштабировать свои достижения в соответствии с требованиями времени, для добрых соседей по планете.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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