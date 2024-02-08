Всемирная оборонная выставка World Defense Show в Саудовской Аравии
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Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде
Выставка World Defense Show 2024, основанная Генеральным управлением военной промышленности Саудовской Аравии, демонстрирует будущее обороны с помощью технологических разработок со всего мира.
Мероприятие проходит уже во второй раз и постепенно набирает обороны. В этом году свою продукцию военного и двойного назначения представляют сотни организаций из десятков стран.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанк
Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии.
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Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкФотографы снимают выступление пилотажных групп на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
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Фотографы снимают выступление пилотажных групп на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанк
Собака-робот на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show.
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Собака-робот на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкПосетители фотографируют на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
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Посетители фотографируют на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
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Посетительница с шлемом виртуальной реальности.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкПосетитель на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
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Посетитель на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанк
Посетительницы изучают бронежилет на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show.
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Посетительницы изучают бронежилет на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкПосетители на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
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Посетители на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкАрабский сокол на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
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Арабский сокол на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкПосетительницы покупают кофе на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
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Посетительницы покупают кофе на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.