https://sputnik-georgia.ru/20240208/286183554.html

Всемирная оборонная выставка World Defense Show в Саудовской Аравии

Всемирная оборонная выставка World Defense Show в Саудовской Аравии

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T13:14+0400

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Выставка World Defense Show 2024, основанная Генеральным управлением военной промышленности Саудовской Аравии, демонстрирует будущее обороны с помощью технологических разработок со всего мира.Мероприятие проходит уже во второй раз и постепенно набирает обороны. В этом году свою продукцию военного и двойного назначения представляют сотни организаций из десятков стран.

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