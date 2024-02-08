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Всемирная оборонная выставка World Defense Show в Саудовской Аравии
Всемирная оборонная выставка World Defense Show в Саудовской Аравии
Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде 08.02.2024, Sputnik Грузия
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Выставка World Defense Show 2024, основанная Генеральным управлением военной промышленности Саудовской Аравии, демонстрирует будущее обороны с помощью технологических разработок со всего мира.Мероприятие проходит уже во второй раз и постепенно набирает обороны. В этом году свою продукцию военного и двойного назначения представляют сотни организаций из десятков стран.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, в мире, саудовская аравия, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, в мире, саудовская аравия, новости в фотографиях

Всемирная оборонная выставка World Defense Show в Саудовской Аравии

13:14 08.02.2024
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Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде
Выставка World Defense Show 2024, основанная Генеральным управлением военной промышленности Саудовской Аравии, демонстрирует будущее обороны с помощью технологических разработок со всего мира.
Мероприятие проходит уже во второй раз и постепенно набирает обороны. В этом году свою продукцию военного и двойного назначения представляют сотни организаций из десятков стран.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанк

Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии.

Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
/
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Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии.

© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкФотографы снимают выступление пилотажных групп на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
Фотографы снимают выступление пилотажных групп на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
/
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Фотографы снимают выступление пилотажных групп на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанк

Собака-робот на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show.

Собака-робот на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
/
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Собака-робот на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show.

© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкПосетители фотографируют на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
Посетители фотографируют на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
/
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Посетители фотографируют на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанк

Посетительница с шлемом виртуальной реальности.

Посетительница с шлемом виртуальной реальности. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
/
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Посетительница с шлемом виртуальной реальности.

© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкПосетитель на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
Посетитель на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
/
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Посетитель на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанк

Посетительницы изучают бронежилет на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show.

Посетительницы изучают бронежилет на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
/
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Посетительницы изучают бронежилет на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show.

© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкПосетители на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
2-я Всемирная оборонная выставка World Defense Show - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
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Посетители на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкАрабский сокол на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
Арабский сокол на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
/
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Арабский сокол на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
© photo: Sputnik / Nina Padalko / Перейти в фотобанкПосетительницы покупают кофе на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
Посетительницы покупают кофе на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Nina Padalko
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Посетительницы покупают кофе на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
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