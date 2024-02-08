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Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы
Компания SCAT регулярно оперирует на грузинском авиационном рынке с 2006 года 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Казахстанская авиакомпания SCAT возобновит регулярное авиасообщение по маршруту Астана-Батуми с 8 июня 2024 года, говорится в сообщении Комитета гражданской авиации Минтранспорта Казахстана. По информации ведомства, авиарейсы Астана-Батуми будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737". Ожидается, что с июля текущего года частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю. По информации ведомства, запуск регулярных рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Грузией. Компания SCAT регулярно оперирует на грузинском авиационном рынке с 2006 года. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. По статистике, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетило до 130 тысяч граждан Казахстана, на 31,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, казахстан, батуми, астана, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, казахстан, батуми, астана, авиасообщение в грузии
Батуми и Астану свяжут регулярные рейсы
19:19 08.02.2024 (обновлено: 19:28 08.02.2024)
Компания SCAT регулярно оперирует на грузинском авиационном рынке с 2006 года
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Казахстанская авиакомпания SCAT возобновит регулярное авиасообщение по маршруту Астана-Батуми с 8 июня 2024 года, говорится в сообщении Комитета гражданской авиации Минтранспорта Казахстана.
По информации ведомства, авиарейсы Астана-Батуми будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737".
Ожидается, что с июля текущего года частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю.
По информации ведомства, запуск регулярных рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного и делового сотрудничества между Казахстаном и Грузией.
"Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК совместно с казахстанскими и иностранными авиакомпаниями на постоянной основе ведется работа по увеличению количества международных рейсов", – говорится в сообщении.
Компания SCAT регулярно оперирует на грузинском авиационном рынке с 2006 года.
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.
По статистике, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетило до 130 тысяч граждан Казахстана, на 31,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.