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Будущий премьер Грузии назвал две главные цели правительства
Будущий премьер Грузии назвал две главные цели правительства
Кандидат в премьеры рассказал, как выглядит Грузия мечты 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T13:40+0400
2024-02-08T13:40+0400
2024-02-08T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Борьба с бедностью и работа по восстановлению территориальной целостности Грузии будут главными задачами работы правительства, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе. В данный момент Кобахидзе представляет депутатам программу будущей работы своего правительства. Кандидат в премьер-министры несколько раз уже заявил, что программа рассчитана на 10 месяцев, а после парламентских выборов партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в случае победы, представит среднесрочную программу, рассчитанную на четыре года.По его словам, правительство Грузии не остановится, пока не опустит показатель бедности в стране с 15% до нуля и не решит территориальный вопрос. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти в 2012 году, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, цхинвальский регион, абхазия, ираклий кобахидзе, тбилиси, экономика
грузия, новости, политика, цхинвальский регион, абхазия, ираклий кобахидзе, тбилиси, экономика
Будущий премьер Грузии назвал две главные цели правительства
13:40 08.02.2024 (обновлено: 14:28 08.02.2024)
Кандидат в премьеры рассказал, как выглядит Грузия мечты
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Борьба с бедностью и работа по восстановлению территориальной целостности Грузии будут главными задачами работы правительства, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.
В данный момент Кобахидзе представляет депутатам программу будущей работы своего правительства. Кандидат в премьер-министры несколько раз уже заявил, что программа рассчитана на 10 месяцев, а после парламентских выборов партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в случае победы, представит среднесрочную программу, рассчитанную на четыре года.
"Две главнейшие национальные задачи нашей страны – восстановление территориальной целостности мирным путем и полная победа над бедностью в Грузии", – заявил Кобахидзе.
По его словам, правительство Грузии не остановится, пока не опустит показатель бедности в стране с 15% до нуля и не решит территориальный вопрос.
"Это Грузия нашей мечты. Деятельность правительства в 2024-2028 годах будет направлена на исполнение нашей мечты и выполнение этих задач", – сказал Кобахидзе.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти в 2012 году, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.