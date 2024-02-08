https://sputnik-georgia.ru/20240208/byudzhet-tbilisi-v-2024-godu-dostignet-2-milliardov-lari--na-chto-poydut-dengi-286167346.html

Бюджет Тбилиси в 2024 году достигнет 2 миллиардов лари – на что пойдут деньги

Бюджет Тбилиси в 2024 году достигнет 2 миллиардов лари – на что пойдут деньги

Мэрия планирует реализовать множество важных для города проектов 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T10:21+0400

2024-02-08T10:21+0400

2024-02-08T10:21+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Объем бюджета Тбилиси достигнет 2 миллиардов лари, соответствующий проект поправок будет направлен в Сакребуло (горсобание), заявил столичный мэр Каха Каладзе. Бюджет столицы на 2024 год в размере 1 млрд 763 млн лари утвердило сакребуло Тбилиси в конце декабря 2023 года. По словам Каладзе, увеличить бюджет столицы еще на 200 миллионов лари удалось благодаря полученным в 2023 году доходам и оставшимся средствам от начатых в прошлом году работ. "В бюджете отражены переходные остатки средств, которые состоят в основном из избыточных доходов. В результате поправок он (бюджет – ред.) достигнет 2 миллиардов лари", – заявил Каладзе, отметив, что проект будет отправлен сакребуло. На что пойдут деньги На заседании правительства Каладзе затронул важные муниципальные проекты, которые будут реализованы в разных направлениях в 2024 году. В текущем году мэрия начинает процедуру закупки сорока 18-метровых автобусов. Согласно проекту, Служба здравоохранения получит 4,3 миллиона лари на реализацию разных социальных программ. Около 17 миллионов лари добавляется городской службе развития инфраструктуры для реализации различных важных проектов. В том числе проект обустройства водопроводной сети в загородных домах района Мухиани и полный ремонт улицы Гахокидзе в районе Самгори. По словам мэра, указанная улица находится в плачевном состоянии, подземные коммуникации и автомобильная дорога разрушены. Кроме того, Служба защиты окружающей среды получит еще 36 миллионов лари. Так, 10 миллионов лари из них предусмотрены на ремонт парка Ваке, 6 миллионов лари – на обустройство парка в т. н. военном городке, 10 миллионов лари – для ремонта парка Вера, 5 миллионов – для озера Глдани. По его словам, в текущем году районным администрациям будет добавлено 13 миллионов лари на реализацию различных проектов. Кроме того, на спорт, образование, культуру и молодежные направления будет выделено 19 миллионов лари, 13,5 миллиона из которых пойдут на ремонт детсадов, а 5 миллионов – на строительство спорткомплекса в Дигомском массиве. Служба очистки города "Тбилсервис групп" получит 37 миллионов лари на разные инфраструктурные работы, в том числе на приобретение мусорных контейнеров и дополнительной спецтехники.Курс лари по отношению к доллару США на 8 февраля – 2,6592 GEL/$1Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, сакребуло тбилиси