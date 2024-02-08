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"Челлендж" по-депутатски - Элисашвили пришел в парламент Грузии в чохе
"Челлендж" по-депутатски - Элисашвили пришел в парламент Грузии в чохе
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили пришел на заседание парламента Грузии в национальной одежде - чохе... 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T17:29+0400
2024-02-08T17:29+0400
2024-02-08T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили пришел на заседание парламента Грузии в национальной одежде - чохе, тем самым ответив на замечание в несоблюдении регламента от председателя законодательного органа Шалвы Папуашвили. Депутат Элисашвили получил замечание от спикера парламента Шалвы Папуашвили в несоблюдении регламента 6 февраля, во время годового отчета президента Саломе Зурабишвили, за то, что пришел в джинсах и свитере, а не в костюме или национальной одежде. Таким образом спикер ответил на упрек Элисашвили в адрес коллег от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которые не встали при входе в зал женщины-президента, с которой у нее напряженные отношения.По словам депутата, спикер парламента "кляузник", поэтому ничего нельзя исключать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, алеко элисашвили, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
грузия, политика, новости, алеко элисашвили, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили пришел на заседание парламента Грузии в национальной одежде - чохе, тем самым ответив на замечание в несоблюдении регламента от председателя законодательного органа Шалвы Папуашвили.
Депутат Элисашвили получил замечание от спикера парламента Шалвы Папуашвили в несоблюдении регламента 6 февраля, во время годового отчета президента Саломе Зурабишвили, за то, что пришел в джинсах и свитере, а не в костюме или национальной одежде. Таким образом спикер ответил на упрек Элисашвили в адрес коллег от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которые не встали при входе в зал женщины-президента, с которой у нее напряженные отношения.
"Кинжал я специально не взял (атрибут чохи - ред.), не создал неудобства для охраны, да и это неправильно, чтобы 150 человек находились в зале заседаний с кинжалами. Может быть Папуашвили не понравятся мой пояс или подол чохи", - сказал Элисашвили.
По словам депутата, спикер парламента "кляузник", поэтому ничего нельзя исключать.