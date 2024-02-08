https://sputnik-georgia.ru/20240208/chellendzh-po-deputatski---elisashvili-prishel-v-parlament-gruzii-v-chokhe-286198131.html

"Челлендж" по-депутатски - Элисашвили пришел в парламент Грузии в чохе

"Челлендж" по-депутатски - Элисашвили пришел в парламент Грузии в чохе

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили пришел на заседание парламента Грузии в национальной одежде - чохе... 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T17:29+0400

2024-02-08T17:29+0400

2024-02-08T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили пришел на заседание парламента Грузии в национальной одежде - чохе, тем самым ответив на замечание в несоблюдении регламента от председателя законодательного органа Шалвы Папуашвили. Депутат Элисашвили получил замечание от спикера парламента Шалвы Папуашвили в несоблюдении регламента 6 февраля, во время годового отчета президента Саломе Зурабишвили, за то, что пришел в джинсах и свитере, а не в костюме или национальной одежде. Таким образом спикер ответил на упрек Элисашвили в адрес коллег от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которые не встали при входе в зал женщины-президента, с которой у нее напряженные отношения.По словам депутата, спикер парламента "кляузник", поэтому ничего нельзя исключать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, алеко элисашвили, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии