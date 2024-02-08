https://sputnik-georgia.ru/20240208/chto-nelzya-delat-na-zlatoustev-den-2024-narodnye-primety-9-fevralya-286189710.html

Что нельзя делать на Златоустьев день 2024? Народные приметы 9 февраля

Что нельзя делать на Златоустьев день 2024? Народные приметы 9 февраля

Православная церковь 9 февраля отмечает день перенесения мощей святого Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T17:07+0400

2024-02-08T17:07+0400

2024-02-08T17:07+0400

справки

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В народном календаре 9 февраля называют Златоустьев день или "Златоустьев огонь", с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Златоустьев день и о народных приметах 9 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Златоустьев день нельзя получать и дарить дорогие презенты – радости эти подарки никому не принесут. Нельзя 9 февраля ссориться, ругаться и конфликтовать с родными, тем более из-за пустяков – по приметам помириться в течение длительного времени будет сложно. Плохая примета – обижать в Златоустьев день домашних питомцев, особенно кошек. Это привлечет в дом проблемы. Нельзя 9 февраля делать макияж и слишком долго любоваться собой – по приметам такими действиями можно разгневать святого Иоанна, который не любит нарциссов. По народным приметам нельзя в Златоустьев день мыть голову или стричь волосы – они станут непослушными и тусклыми. Народные приметы По народным приметам погода в конце зимы и в начале весны будет такой же, как и в Златоустьев день. Ожидается оттепель, если звезды на Златоустьев день светят тускло, а если собаки 9 февраля ложатся на снег – это верная примета, что пойдет снег. Предстоит ураган, если облака в Златоустьев день движутся против ветра, а если 9 февраля стоит безоблачная погода – это примета, что скоро морозы усилятся. По народным приметам, запотевшие стекла в доме в Златоустьев день предсказывают скорое наступление тепла, а если верхушки сугробов закруглились после метели – значит урожай будет богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки