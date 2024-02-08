https://sputnik-georgia.ru/20240208/dlya-menya-vse-eto-emotsionalno--kandidat-na-post-premera-gruzii-o-novoy-dolzhnosti-286188283.html
"Для меня все это эмоционально" – кандидат на пост премьера Грузии о новой должности
"Для меня все это эмоционально" – кандидат на пост премьера Грузии о новой должности
Он заверил, что исходя из его парламентского прошлого, у правительства будет особое отношение к парламенту 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T13:07+0400
2024-02-08T13:07+0400
2024-02-08T13:18+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
ираклий гарибашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249884471_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3baf23f40d7e96fb006c61b18452bb0e.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в новом ранге, заявил, что это для него связано с очень большими эмоциями, так как спустя восемь лет он перестанет быть депутатом законодательного органа.Кобахидзе впервые стал депутатом в 2016 году. И после оставался в списках депутатов по итогам выборов 2020 года. Он заверил, что исходя из его парламентского прошлого, у правительства будет особое отношение к парламенту. Кобахидзе также поблагодарил своих коллег в парламене, с которыми он "прошел большой путь и осуществил серьезные реформы". В данный момент Кобахидзе представляет депутатам программу будущей работы своего правительства. Эта программа рассчитана на 10 месяцев, а после парламентских выборов партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит в случае победы среднесрочную программу рассчитанную на четыре года. Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили. Кобахидзе представил депутатам практически тот же кабинет министров Грузии, что были при Гарибашвили лишь с одним изменением относительно министра обороныПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249884471_129:115:1113:853_1920x0_80_0_0_ea38dbe62c5d86977b659bbf9a67dc60.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
"Для меня все это эмоционально" – кандидат на пост премьера Грузии о новой должности
13:07 08.02.2024 (обновлено: 13:18 08.02.2024)
Он заверил, что исходя из его парламентского прошлого, у правительства будет особое отношение к парламенту
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в новом ранге, заявил, что это для него связано с очень большими эмоциями, так как спустя восемь лет он перестанет быть депутатом законодательного органа.
Кобахидзе впервые стал депутатом в 2016 году. И после оставался в списках депутатов по итогам выборов 2020 года.
"Представать перед парламентом Грузии в ранге премьер-министра для меня очень эмоционально. Почти восемь лет я был членом парламента Грузии и сегодня я покидаю состав парламента," - сказал Кобахидзе.
Он заверил, что исходя из его парламентского прошлого, у правительства будет особое отношение к парламенту.
Кобахидзе также поблагодарил своих коллег в парламене, с которыми он "прошел большой путь и осуществил серьезные реформы".
В данный момент Кобахидзе представляет депутатам программу будущей работы своего правительства. Эта программа рассчитана на 10 месяцев, а после парламентских выборов партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит в случае победы среднесрочную программу рассчитанную на четыре года.
Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили.
Кобахидзе представил депутатам практически тот же кабинет министров Грузии, что были при Гарибашвили лишь с одним изменением относительно министра обороны