https://sputnik-georgia.ru/20240208/dlya-menya-vse-eto-emotsionalno--kandidat-na-post-premera-gruzii-o-novoy-dolzhnosti-286188283.html

"Для меня все это эмоционально" – кандидат на пост премьера Грузии о новой должности

"Для меня все это эмоционально" – кандидат на пост премьера Грузии о новой должности

Он заверил, что исходя из его парламентского прошлого, у правительства будет особое отношение к парламенту 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T13:07+0400

2024-02-08T13:07+0400

2024-02-08T13:18+0400

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ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в новом ранге, заявил, что это для него связано с очень большими эмоциями, так как спустя восемь лет он перестанет быть депутатом законодательного органа.Кобахидзе впервые стал депутатом в 2016 году. И после оставался в списках депутатов по итогам выборов 2020 года. Он заверил, что исходя из его парламентского прошлого, у правительства будет особое отношение к парламенту. Кобахидзе также поблагодарил своих коллег в парламене, с которыми он "прошел большой путь и осуществил серьезные реформы". В данный момент Кобахидзе представляет депутатам программу будущей работы своего правительства. Эта программа рассчитана на 10 месяцев, а после парламентских выборов партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит в случае победы среднесрочную программу рассчитанную на четыре года. Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили. Кобахидзе представил депутатам практически тот же кабинет министров Грузии, что были при Гарибашвили лишь с одним изменением относительно министра обороныПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия