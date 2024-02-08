https://sputnik-georgia.ru/20240208/gruziny-abkhazy-i-osetiny-dolzhny-zhit-v-mire--kandidat-na-post-premer-ministra-gruzii-286192852.html

Грузины, абхазы и осетины должны жить в мире – кандидат на пост премьер-министра Грузии

Грузины, абхазы и осетины должны жить в мире – кандидат на пост премьер-министра Грузии

Грузию не раз призывали открыть в стране т. н. "второй фронт" 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Мирному пути восстановления территориальной целостности Грузии нет альтернативы, и история не простит власть, если грузины, абхазы и осетины начнут стрелять друг в друга, сказал кандидат на пост премьер-министра Ираклий Кобахидзе. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали как представители части оппозиции, так и представители Украины, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.По его словам, если Грузия попытается восстанавливать целостность страны путем войны, то ей придется воевать как раз с абхазами и осетинами, о чем не задумаются сторонники "второго фронта" в Грузии и за ее пределами. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, абхазия, ираклий кобахидзе, тбилиси, украина, цхинвальский регион