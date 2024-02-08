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Грузины, абхазы и осетины должны жить в мире – кандидат на пост премьер-министра Грузии
Грузины, абхазы и осетины должны жить в мире – кандидат на пост премьер-министра Грузии
Грузию не раз призывали открыть в стране т. н. "второй фронт" 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T15:55+0400
2024-02-08T15:55+0400
2024-02-08T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Мирному пути восстановления территориальной целостности Грузии нет альтернативы, и история не простит власть, если грузины, абхазы и осетины начнут стрелять друг в друга, сказал кандидат на пост премьер-министра Ираклий Кобахидзе. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали как представители части оппозиции, так и представители Украины, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.По его словам, если Грузия попытается восстанавливать целостность страны путем войны, то ей придется воевать как раз с абхазами и осетинами, о чем не задумаются сторонники "второго фронта" в Грузии и за ее пределами. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, абхазия, ираклий кобахидзе, тбилиси, украина, цхинвальский регион
Грузины, абхазы и осетины должны жить в мире – кандидат на пост премьер-министра Грузии
15:55 08.02.2024 (обновлено: 16:15 08.02.2024)
Грузию не раз призывали открыть в стране т. н. "второй фронт"
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Мирному пути восстановления территориальной целостности Грузии нет альтернативы, и история не простит власть, если грузины, абхазы и осетины начнут стрелять друг в друга, сказал кандидат на пост премьер-министра Ираклий Кобахидзе.
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали как представители части оппозиции, так и представители Украины, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"Это было бы непоправимым преступлением перед историей и будущими поколениями. Грузины и абхазы, грузины и осетины больше никогда не должны стрелять друг в друга, мы никогда не допустим такого преступления. Поэтому мирному восстановлению территориальной целостности нет альтернативы", – сказал Кобахидзе.
По его словам, если Грузия попытается восстанавливать целостность страны путем войны, то ей придется воевать как раз с абхазами и осетинами, о чем не задумаются сторонники "второго фронта" в Грузии и за ее пределами.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.