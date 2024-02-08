https://sputnik-georgia.ru/20240208/kak-kobakhidze-spravitsya-s-dolzhnostyu-premera-gruzii--mnenie-politologa-286195901.html

Как Кобахидзе справится с должностью премьера Грузии – мнение политолога

Как Кобахидзе справится с должностью премьера Грузии – мнение политолога

Действующий председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе прекрасно справится с новой должностью премьер-министра... 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T16:12+0400

2024-02-08T16:12+0400

2024-02-08T16:34+0400

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Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегшвили в ходе пресс-конференции на тему: "Политические трансформации в Грузии – каким будет год выборов" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Ираклий Кобахидзе получил блестящее образование. Кобахидзе с самого начала работал с кадрами, имеет большой опыт работы с партией, а это правящая партия, которая укомплектовала власть. Поэтому для него не должно составить больших трудов руководить. Тем более, что он руководил парламентом. Он конституционалист, человек с энциклопедическим образованием. Поэтому сейчас, а его никто не оставляет без поддержки, думаю, его фактор должен сыграть положительную роль на этом переходном этапе", – заявил Хидирбегишвили.Кресло главы правительства Грузии стало вакантным после того, как Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке и намерении стать председателем правящей партии.Кандидатура Кобахидзе была выдвинута на съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 февраля.

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