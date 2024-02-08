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Хидирбегишвили: миссия Грузии – быть мостом, соединяющим страны и народы
Хидирбегишвили: миссия Грузии – быть мостом, соединяющим страны и народы
Грузия должна быть мостом, а не транзитным коридором, что чревато для страны серьезными последствиями 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T11:35+0400
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Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегшвили в ходе пресс-конференции на тему: "Политические трансформации в Грузии – каким будет год выборов" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Называть Грузию коридором крайне опасно. Коридор – это транзитная территория, которая ни к чему не обязывает и на который дуют ветры со всех сторон: и западные, и северные. Грузия – это мост, соединяющий партнеров, страны, народы Востока-Запада, Юга-Севера, Европы-Азии. Это подразумевает партнерство, двусторонние отношения, равноправные отношения. Вот если бы Грузия еще превратилась в транзитный коридор для взрывчатки и т. д., это скорее всего могло вызвать возмущение РФ", – заявил Хидирбегишвили.По его словам, как результат, по рекомендации российских спецслужб, Москве пришлось бы отменять безвиз для граждан Грузии, прямое авиасообщение, что в итоге повлияло бы на развитие торгово-экономических связей между странами. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.
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мультимедиа, видео, грузия, политика, украина, москва, батуми, сгб, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, грузия, политика, украина, москва, батуми, сгб, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео
Хидирбегишвили: миссия Грузии – быть мостом, соединяющим страны и народы
11:35 08.02.2024 (обновлено: 12:07 08.02.2024)
Грузия должна быть мостом, а не транзитным коридором, что чревато для страны серьезными последствиями
Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегшвили в ходе пресс-конференции на тему: "Политические трансформации в Грузии – каким будет год выборов" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Называть Грузию коридором крайне опасно. Коридор – это транзитная территория, которая ни к чему не обязывает и на который дуют ветры со всех сторон: и западные, и северные. Грузия – это мост, соединяющий партнеров, страны, народы Востока-Запада, Юга-Севера, Европы-Азии. Это подразумевает партнерство, двусторонние отношения, равноправные отношения. Вот если бы Грузия еще превратилась в транзитный коридор для взрывчатки и т. д., это скорее всего могло вызвать возмущение РФ", – заявил Хидирбегишвили.
По его словам, как результат, по рекомендации российских спецслужб, Москве пришлось бы отменять безвиз для граждан Грузии, прямое авиасообщение, что в итоге повлияло бы на развитие торгово-экономических связей между странами. СГБ Грузии 5 февраля заявила о пресечении транспортировки в Россию через Грузию взрывных устройств, приведение в действие которых в многолюдном месте повлекло бы за собой большие жертвы. В организации преступления обвиняется гражданин Украины, уроженец грузинского города Батуми Александр Шарашидзе. СГБ предполагает, что в случае совершения теракта стрелки планировалось перевести на Грузию.
По данным СГБ, взрывчатку, рассчитанную на высокий радиус действия, доставили в Грузию из украинского города Одесса через Румынию, Болгарию и Турцию и собирались везти в российский город Воронеж.
В деле фигурируют семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. СГБ предполагает, что о взрывчатке в контейнерах знал только Александр Шарашидзе. Следствие продолжается для выявления всех причастных к преступлению лиц, включая изготовителей взрывчатки, а также для установления конечной цели назначения и объектов нападения.