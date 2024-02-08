https://sputnik-georgia.ru/20240208/kogda-nachinaetsya-velikiy-post-u-pravoslavnykh-i-katolikov-2024-skhodstvo-i-razlichiya-286201375.html
Когда начинается Великий пост у православных и католиков 2024? Сходство и различия
Когда начинается Великий пост у православных и католиков 2024? Сходство и различия
Весной христиане отмечают Пасху – главный церковный праздник, которому предшествует Великий пост 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T21:55+0400
2024-02-08T21:55+0400
2024-02-08T22:19+0400
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Великий пост у православных и католиков, несмотря на общий смысл, имеет как некоторые сходства, так и существенные различия. Когда начинается в 2024 году Великий пост у католиков и православных, в чем сходства и различия, читайте в Sputnik Грузия. Когда начинается? Великий пост установили в апостольские времена. Сначала христиане постились от 24 до 40 часов, полностью отказываясь от пищи. Поместные Церкви пришли к идее 40-дневного Великого поста, как десятины года, в V веке. В настоящее время Великий пост у католиков длится шесть недель (исключая воскресенья) и четыре дня – в общей сложности 46 календарных дней. Православный Великий пост более продолжительный и состоит из двух частей – Святой Четыредесятницы и Страстной Седмицы. В общей сложности он длится семь недель. В 2024 году Великий пост у католиков начинается 14 февраля в Пепельную среду, а у православных – 18 марта в Чистый понедельник. Сходства и различия Одна из важных составляющих Великого поста как у католиков, так и православных – это физическое очищение и отказ от некоторых продуктов. Кроме продолжительности поста, есть и другие различия в правилах его соблюдения. Великий пост у православных более строгий, особенно последняя Страстная неделя, в которую вспоминают последние дни земной жизни, страдания, крестную смерть и погребение Спасителя. Православные в период Великого поста отказываются от любой пищи животного происхождения, а также от всего, что содержит элементы этих продуктов. Во время Великого поста православные также не едят рыбу. Церковный устав разрешает есть рыбу только на Благовещение Пресвятой Богородицы, праздник православные отмечают 7 апреля, и в Вербное воскресенье, которое в 2024-м выпадает на 28 апреля. Католики строго постятся только в первый день Великого поста (в Пепельную среду), а также Страстную пятницу и Великую субботу. В эти три дня католики, соблюдающие Великий пост, воздерживаются от мясных и молочных продуктов. Во все другие дни Великого поста католикам запрещено есть только мясные продукты. Решение о таком "смягчение" Великого поста у католиков приняли после Второго Ватиканского Собора (1962-1965). Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников, великий пост
справки , религия , календарь религиозных праздников, великий пост
Когда начинается Великий пост у православных и католиков 2024? Сходство и различия
21:55 08.02.2024 (обновлено: 22:19 08.02.2024)
Весной христиане отмечают Пасху – главный церковный праздник, которому предшествует Великий пост
Великий пост у православных и католиков, несмотря на общий смысл, имеет как некоторые сходства, так и существенные различия.
Когда начинается в 2024 году Великий пост у католиков и православных, в чем сходства и различия, читайте в Sputnik Грузия.
Великий пост установили в апостольские времена. Сначала христиане постились от 24 до 40 часов, полностью отказываясь от пищи. Поместные Церкви пришли к идее 40-дневного Великого поста, как десятины года, в V веке.
В настоящее время Великий пост у католиков длится шесть недель (исключая воскресенья) и четыре дня – в общей сложности 46 календарных дней.
Православный Великий пост более продолжительный и состоит из двух частей – Святой Четыредесятницы и Страстной Седмицы. В общей сложности он длится семь недель.
В 2024 году Великий пост у католиков начинается 14 февраля в Пепельную среду, а у православных – 18 марта в Чистый понедельник.
Одна из важных составляющих Великого поста как у католиков, так и православных – это физическое очищение и отказ от некоторых продуктов. Кроме продолжительности поста, есть и другие различия в правилах его соблюдения.
Великий пост у православных более строгий, особенно последняя Страстная неделя, в которую вспоминают последние дни земной жизни, страдания, крестную смерть и погребение Спасителя.
Православные в период Великого поста отказываются от любой пищи животного происхождения, а также от всего, что содержит элементы этих продуктов.
Во время Великого поста православные также не едят рыбу. Церковный устав разрешает есть рыбу только на Благовещение Пресвятой Богородицы, праздник православные отмечают 7 апреля, и в Вербное воскресенье, которое в 2024-м выпадает на 28 апреля.
Католики строго постятся только в первый день Великого поста (в Пепельную среду), а также Страстную пятницу и Великую субботу. В эти три дня католики, соблюдающие Великий пост, воздерживаются от мясных и молочных продуктов. Во все другие дни Великого поста католикам запрещено есть только мясные продукты. Решение о таком "смягчение" Великого поста у католиков приняли после Второго Ватиканского Собора (1962-1965).
Материал подготовлен на основе открытых источников