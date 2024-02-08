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На западе Грузии супруги обнаружены мертвыми в своем доме: названа вероятная причина
На западе Грузии супруги обнаружены мертвыми в своем доме: названа вероятная причина
По факту возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при установке газовой системы 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T22:10+0400
2024-02-08T22:10+0400
2024-02-08T22:30+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Муж и жена были обнаружены мертвыми в своем доме в приморском городе Поти, сообщает Первый канал. По данным телеканала, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Тела уже доставлены в прозектуру, а дом проверяют эксперты. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при установке газовой системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, поти, отравление газом
грузия, новости, происшествия, поти, отравление газом
На западе Грузии супруги обнаружены мертвыми в своем доме: названа вероятная причина
22:10 08.02.2024 (обновлено: 22:30 08.02.2024)
По факту возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при установке газовой системы
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Муж и жена были обнаружены мертвыми в своем доме в приморском городе Поти, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.
Тела уже доставлены в прозектуру, а дом проверяют эксперты.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при установке газовой системы.