https://sputnik-georgia.ru/20240208/na-zapade-gruzii-suprugi-obnaruzheny-mertvymi-v-svoem-dome-nazvana-veroyatnaya-prichina-286202061.html

На западе Грузии супруги обнаружены мертвыми в своем доме: названа вероятная причина

На западе Грузии супруги обнаружены мертвыми в своем доме: названа вероятная причина

По факту возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при установке газовой системы 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T22:10+0400

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2024-02-08T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Муж и жена были обнаружены мертвыми в своем доме в приморском городе Поти, сообщает Первый канал. По данным телеканала, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Тела уже доставлены в прозектуру, а дом проверяют эксперты. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при установке газовой системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, поти, отравление газом