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Почему Кобахидзе хочет стать премьером Грузии?
Почему Кобахидзе хочет стать премьером Грузии?
Кандидатура Ираклия Кобахидзе на пост премьера будет вынесена на пленарное заседания для выражения доверия 8 февраля 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T01:05+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что хочет стать главой правительства для того, чтобы преодолеть существующие в стране проблемы. Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили.По его словам правительство не собирается врать людям, что в Грузии все хорошо. Кандидат в премьер-министры Грузии одним из главных вызовов для правительства и страны назвал бедность. Еще одной проблемой кандидат в премьер-министры назвал проблему демографии.Если где-то в Грузии есть особые трудности, то это, прежде всего, демография, которая требует особого внимания, в том числе правительства Грузии, добавил Кобахидзе. Ираклий Кобахидзе отметил, что в период предыдущего правительства, в 2004-2012 годы, население Грузии сократилось на 225 тысяч человек, а с 2014 года эта тенденция прекратилась.Еще одной задачей кандидат в премьер-министры Грузии назвал рост цен и борьбу с монополиями В тоже время кандидат в премьер-министры отметил, что правительство не может остановить рост цен. По его словам Грузия перенесла с 2012 года два экономических кризиса, но могла достигнуть значительного прогресса, который виден."Что касается того, насколько экономический рост влияет на население, то, например, в Тбилиси в 2012 году было 200 тысяч автомобилей, сейчас в городе почти 650 тысяч машин. Кроме того, было проведено и продолжается большое строительство. Более 90% этих квартир покупают наши граждане, а не иностранцы. А покупают те, у кого есть дополнительные доходы", - сказал Кобахидзе.По его словам, когда "Грузинская мечта" только пришла к власти в 2012, экономика Грузии была 27 миллиардов лари, а сейчас составляет 80 миллиардов лари.Кто такой Ираклий Кобахидзе?Ираклию Кобахидзе 45 лет. С января 2021 года он являлся председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого был исполнительным секретарем правящей команды.В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, экономика
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, экономика
Почему Кобахидзе хочет стать премьером Грузии?
01:05 08.02.2024 (обновлено: 01:08 08.02.2024)
Кандидатура Ираклия Кобахидзе на пост премьера будет вынесена на пленарное заседания для выражения доверия 8 февраля
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что хочет стать главой правительства для того, чтобы преодолеть существующие в стране проблемы.
Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили.
"Почему я хочу быть премьер-министром? Чтобы преодолеть проблемы" - заявил Кобахидзе.
По его словам правительство не собирается врать людям, что в Грузии все хорошо.
"На самом деле у нас есть фундаментальный прогресс по сравнению с 2012 годом, но остается множество проблем. И причиной этих проблем является то, что экономически мы и сегодня отстаем от стран западной Европы, США и так далее. Это реальная картина", - сказал Кобахидзе.
Кандидат в премьер-министры Грузии одним из главных вызовов для правительства и страны назвал бедность.
"Уровень бедности в 2022 году составил 15,6%, а это означает, что полмиллиона человек живут за чертой бедности, что является одной из наших национальных проблем. Я предлагаю не врать ни нам, ни вам", - сказал Кобахидзе.
Еще одной проблемой кандидат в премьер-министры назвал проблему демографии.
"У нас есть серьезные проблемы с точки зрения демографии. Нас не устраивают ни уровень миграции, ни уровень рождаемости, ни уровень браков-разводов. Если вы посмотрите на простые цифры, статистику, вы увидите, что проблемы очень серьезные", - сказал Кобахидзе.
Если где-то в Грузии есть особые трудности, то это, прежде всего, демография, которая требует особого внимания, в том числе правительства Грузии, добавил Кобахидзе.
Ираклий Кобахидзе отметил, что в период предыдущего правительства, в 2004-2012 годы, население Грузии сократилось на 225 тысяч человек, а с 2014 года эта тенденция прекратилась.
"После 2014 года население Грузии увеличилось на 19,5 тысяч человек, а в 2004-2012 годах население сократилось более чем на 225 тысяч человек, мы не довольны и не счастливы от этих цифр. С демографической точки зрения в целом картина плохая, но мы сделаем все возможное, чтобы улучшить демографическую ситуацию в нашей стране, и особенно в следующей четырехлетней программе для этого будут предложены вполне конкретные шаги", - заявил Ираклий Кобахидзе.
Еще одной задачей кандидат в премьер-министры Грузии назвал рост цен и борьбу с монополиями
"Монополии — это важная проблема и требует работы. В различных областях, особенно с целью снижения цен, правительство Грузии проводит активную работу по этим вопросам, хотя проблемы все еще остаются. Особое внимание мы будем уделять тому, чтобы монополии не мешали развитию нашей экономики, не происходило искусственного повышения цен. Это вызов, и он требует внимания", - сказал Кобахидзе.
В тоже время кандидат в премьер-министры отметил, что правительство не может остановить рост цен.
"Цены ни в одной стране не могут быть такими же, как 11 лет назад. Суть в том, что экономический рост должен опережать инфляцию" - сказал Кобахидзе.
По его словам Грузия перенесла с 2012 года два экономических кризиса, но могла достигнуть значительного прогресса, который виден.
"Что касается того, насколько экономический рост влияет на население, то, например, в Тбилиси в 2012 году было 200 тысяч автомобилей, сейчас в городе почти 650 тысяч машин. Кроме того, было проведено и продолжается большое строительство. Более 90% этих квартир покупают наши граждане, а не иностранцы. А покупают те, у кого есть дополнительные доходы", - сказал Кобахидзе.
По его словам, когда "Грузинская мечта" только пришла к власти в 2012, экономика Грузии была 27 миллиардов лари, а сейчас составляет 80 миллиардов лари.
Кто такой Ираклий Кобахидзе?
Ираклию Кобахидзе 45 лет. С января 2021 года он являлся председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого был исполнительным секретарем правящей команды.
В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.
По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.
Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.