https://sputnik-georgia.ru/20240208/pochemu-kobakhidze-khochet-stat-premerom-gruzii-286178991.html

Почему Кобахидзе хочет стать премьером Грузии?

Почему Кобахидзе хочет стать премьером Грузии?

Кандидатура Ираклия Кобахидзе на пост премьера будет вынесена на пленарное заседания для выражения доверия 8 февраля 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T01:05+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что хочет стать главой правительства для того, чтобы преодолеть существующие в стране проблемы. Ираклия Кобахидзе представила на пост премьера правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", как партия, получившая самый высокий результат на парламентских выборах, в соответствие с Конституцией Грузии из-за отставки занимавшего этот пост Ираклия Гарибашвили.По его словам правительство не собирается врать людям, что в Грузии все хорошо. Кандидат в премьер-министры Грузии одним из главных вызовов для правительства и страны назвал бедность. Еще одной проблемой кандидат в премьер-министры назвал проблему демографии.Если где-то в Грузии есть особые трудности, то это, прежде всего, демография, которая требует особого внимания, в том числе правительства Грузии, добавил Кобахидзе. Ираклий Кобахидзе отметил, что в период предыдущего правительства, в 2004-2012 годы, население Грузии сократилось на 225 тысяч человек, а с 2014 года эта тенденция прекратилась.Еще одной задачей кандидат в премьер-министры Грузии назвал рост цен и борьбу с монополиями В тоже время кандидат в премьер-министры отметил, что правительство не может остановить рост цен. По его словам Грузия перенесла с 2012 года два экономических кризиса, но могла достигнуть значительного прогресса, который виден."Что касается того, насколько экономический рост влияет на население, то, например, в Тбилиси в 2012 году было 200 тысяч автомобилей, сейчас в городе почти 650 тысяч машин. Кроме того, было проведено и продолжается большое строительство. Более 90% этих квартир покупают наши граждане, а не иностранцы. А покупают те, у кого есть дополнительные доходы", - сказал Кобахидзе.По его словам, когда "Грузинская мечта" только пришла к власти в 2012, экономика Грузии была 27 миллиардов лари, а сейчас составляет 80 миллиардов лари.Кто такой Ираклий Кобахидзе?Ираклию Кобахидзе 45 лет. С января 2021 года он являлся председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого был исполнительным секретарем правящей команды.В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, экономика