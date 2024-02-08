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Притчин о смене правительства в Казахстане и прошедшем заседании Межправсовета ЕАЭС

Притчин о смене правительства в Казахстане и прошедшем заседании Межправсовета ЕАЭС

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью рассказал о причинах смены правительства в Казахстане и... 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T13:51+0400

2024-02-08T13:51+0400

2024-02-08T16:51+0400

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Кто такой Олжас Бектенов, новый премьер-министр Казахстана? Каких изменений ждать во внутренней политике республики со сменой правительства и почему Токаев пошел на этот шаг именно сейчас? Обо всем этом, а также о совместных проектах России и Казахстана и итогах прошедшего в Алматы заседания Межправительственного совета ЕАЭС говорим в интервью с Станиславом Притчиным, старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН.

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