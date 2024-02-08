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Шахты по добыче марганца в Грузии закрыты из-за опасности оползня
Шахты по добыче марганца в Грузии закрыты из-за опасности оползня
Геологи проверят трещины на склоне рядом с рудниками, появившиеся в результате обильных осадков 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T22:52+0400
2024-02-08T22:52+0400
2024-02-08T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Georgian Manganesi приняла решение временно закрыть четыре действующих в Чиатуре рудника из-за угрозы безопасности, говорится в заявлении компании.В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны. По данным компании, геологи проверят трещины на склоне рядом с рудниками, появившиеся в результате обильных осадков.Из-за непогоды особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурии и Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, общество, чиатура, georgian manganese
грузия, новости, происшествия, общество, чиатура, georgian manganese
Шахты по добыче марганца в Грузии закрыты из-за опасности оползня
Геологи проверят трещины на склоне рядом с рудниками, появившиеся в результате обильных осадков
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Georgian Manganesi приняла решение временно закрыть четыре действующих в Чиатуре рудника из-за угрозы безопасности, говорится в заявлении компании.
В Грузии в течение последних дней бушевала непогода. Из-за ветра, ливня, снега активизировались оползни, лавины, наводнения сразу в нескольких регионах страны.
"Закрытие шахт для обеспечения безопасности работников носит превентивный характер. Рабочий процесс будет остановлен до изучения процессов и принятия рекомендаций, связанных с возможными рисками безопасности", – говорится в сообщении.
По данным компании, геологи проверят трещины на склоне рядом с рудниками, появившиеся в результате обильных осадков.
Из-за непогоды особенно пострадал регион Имерети, где жертвами стихии стали девять человек. В высокогорной Аджарии погибли два человека. С последствиями стихии также борются в Самегрело, Гурии и Шида Картли. Здесь идут активные восстановительные работы.