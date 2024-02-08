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Скончался экс-депутат парламента Грузии, известный актер Сосо Джачвлиани
Скончался экс-депутат парламента Грузии, известный актер Сосо Джачвлиани
Джачвлиани, будучи депутатом парламента Грузии, высказался за восстановление дипломатических отношений с Россией 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T13:51+0400
2024-02-08T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", кинорежиссер и актер Сосо Джачвлиани скончался после продолжительной болезни в возрасте 65 лет, сообщили его родственники в соцсети. Последние несколько лет Джачвлиани боролся с тяжелым заболеванием и находился на лечении в клинике. Еще в июне 2015 года Джачвлиани, будучи депутатом парламента Грузии, высказался за восстановление дипломатических отношений с Россией. Сосо Джачвлиани окончил Грузинский государственный институт физической культуры в 1978 году, а в 1991 году – режиссерский факультет Грузинского государственного театрального института имени Шота Руставели. Грузинский депутат перепутал EBRD с борделем>>Он являлся президентом Федерации армрестлинга Грузии, чемпионом мира и Европы по армрестлингу. Джачвлиани запомнился зрителям по фильмам "Древо желания", "Возвышение", "Брат", "Белые флаги", "Солнце неспящих", "Последняя осень". Джачвлиани был депутатом восьмого созыва (2012-2016 годов) парламента Грузии. Он был заместителем председателя комитета по делам молодежи и спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, шота руставели
новости, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, шота руставели
Скончался экс-депутат парламента Грузии, известный актер Сосо Джачвлиани
13:51 08.02.2024 (обновлено: 14:10 08.02.2024)
Джачвлиани, будучи депутатом парламента Грузии, высказался за восстановление дипломатических отношений с Россией
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", кинорежиссер и актер Сосо Джачвлиани скончался после продолжительной болезни в возрасте 65 лет, сообщили его родственники в соцсети.
Последние несколько лет Джачвлиани боролся с тяжелым заболеванием и находился на лечении в клинике.
Еще в июне 2015 года Джачвлиани, будучи депутатом парламента Грузии, высказался за восстановление дипломатических отношений с Россией.
"Мы должны сделать шаг и начать говорить с Россией без каких-либо посредников. Другого выхода просто нет", – заявил тогда Джачвлиани.
Сосо Джачвлиани окончил Грузинский государственный институт физической культуры в 1978 году, а в 1991 году – режиссерский факультет Грузинского государственного театрального института имени Шота Руставели.
Он являлся президентом Федерации армрестлинга Грузии, чемпионом мира и Европы по армрестлингу.
Джачвлиани запомнился зрителям по фильмам "Древо желания", "Возвышение", "Брат", "Белые флаги", "Солнце неспящих", "Последняя осень".
Джачвлиани был депутатом восьмого созыва (2012-2016 годов) парламента Грузии. Он был заместителем председателя комитета по делам молодежи и спорта.