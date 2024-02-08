https://sputnik-georgia.ru/20240208/smertonosnyy-opolzen-na-zapade-gruzii---naydeny-tela-vsekh-pogibshikh-286182831.html
Смертоносный оползень на западе Грузии – найдены тела всех погибших
Смертоносный оползень на западе Грузии – найдены тела всех погибших
В зоне, где сошел оползень, работали 200 спасателей с соответствующим оснащением 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T11:31+0400
2024-02-08T11:31+0400
2024-02-08T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Спасатели обнаружили тело последнего, девятого, погибшего в результате схода оползня в селе Нергеети Багдатского района (регион Имерети), сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Оползень, сошедший вследствие обильных осадков, 7 февраля полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек. Спасатели обнаружили тела всех девятерых. В зоне стихии работали 200 спасателей, с соответствующим оснащением, техникой и дронами. Вместе со спасателями также работает группа кинологов. Зарождение-активизация оползневых процессов, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля. По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль. Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон. Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, имерети
Смертоносный оползень на западе Грузии – найдены тела всех погибших
11:31 08.02.2024 (обновлено: 11:41 08.02.2024)
В зоне, где сошел оползень, работали 200 спасателей с соответствующим оснащением
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Спасатели обнаружили тело последнего, девятого, погибшего в результате схода оползня в селе Нергеети Багдатского района (регион Имерети), сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Оползень, сошедший вследствие обильных осадков, 7 февраля полностью разрушил четыре дома и перекрыл центральную автодорогу на правом склоне ущелья реки Ханисцкали. В домах во время стихийного бедствия находились десять человек. Спасатели обнаружили тела всех девятерых.
В зоне стихии работали 200 спасателей, с соответствующим оснащением, техникой и дронами. Вместе со спасателями также работает группа кинологов.
Зарождение-активизация оползневых процессов, наряду со сложными тектоническими и морфологическими условиями, в основном было связано с обильными атмосферными осадками, выпавшими с 5 по 7 февраля.
По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль.
Оползень развился в нижней части склона, на очень крутой наклонной поверхности (60-650 метров), в сильно истощенных туфопесчаниках, туфах и аргиллитах, образующих склон.
Высота оползня – 30 метров, ширина в верхней части – 20-25 метров, а в нижней – 90-100 метров. Объем сошедшей оползневой массы – около 150 тысяч кубометров.