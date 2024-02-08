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Тысячи абонентов в Тбилиси остались без газа из-за ошибки частной компании
Тысячи абонентов в Тбилиси остались без газа из-за ошибки частной компании
Среди зданий, которые остались без газа, – госшкола и детский сад 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T14:34+0400
2024-02-08T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Более 9,1 абонентов в Самгорском районе Тбилиси остались без газа из-за повреждения частной компанией газопровода, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy. Подача газа будет восстановлена к 9 часам вечера. Среди абонентов, которые остались без газа, – госшкола, детский сад, офис оппозиционной партии "Единое национальное движение", церковь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Tbilisi Energy приносит извинения жителям Самгорского района за неудобства, вызванные не зависящими от компании причинами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, единое национальное движение
грузия, новости, происшествия, тбилиси, единое национальное движение
Тысячи абонентов в Тбилиси остались без газа из-за ошибки частной компании
Среди зданий, которые остались без газа, – госшкола и детский сад
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Более 9,1 абонентов в Самгорском районе Тбилиси остались без газа из-за повреждения частной компанией газопровода, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy.
Подача газа будет восстановлена к 9 часам вечера.
Среди абонентов, которые остались без газа, – госшкола, детский сад, офис оппозиционной партии "Единое национальное движение", церковь Иверской иконы Пресвятой Богородицы.
"Пожалуйста, не оставляйте газовые краны открытыми", – говорится в сообщении.
Tbilisi Energy приносит извинения жителям Самгорского района за неудобства, вызванные не зависящими от компании причинами.