https://sputnik-georgia.ru/20240208/v-blizhayshee-vremya-pristuplyu-k-intensivnoy-rabote--kobakhidze-286203592.html

В ближайшее время приступлю к интенсивной работе – Кобахидзе

В ближайшее время приступлю к интенсивной работе – Кобахидзе

Кобахидзе анонсировал проведение первого заседания правительства 12 февраля 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T23:48+0400

2024-02-08T23:48+0400

2024-02-08T23:56+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

правительство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286041155_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_020f5a429d302c8b80156ef025927791.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Для меня это большая ответственность и я приступлю к интенсивной работе в ближайшее время, заявил будущий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии в четверг выразил доверие правительству во главе с Кобахидзе. До воскресенья он официально займет должность главы правительства. По его словам, главной целью его на посту премьер-министра Грузии будет выполнение поставленных задач – интеграция в ЕС, борьба с бедностью и мирное восстановление территориальной целостности. Кобахидзе анонсировал изменения в администрации правительства и анонсировал проведение первого заседания правительства 12 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, правительство грузии