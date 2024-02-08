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В ближайшее время приступлю к интенсивной работе – Кобахидзе
В ближайшее время приступлю к интенсивной работе – Кобахидзе
Кобахидзе анонсировал проведение первого заседания правительства 12 февраля 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T23:48+0400
2024-02-08T23:48+0400
2024-02-08T23:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Для меня это большая ответственность и я приступлю к интенсивной работе в ближайшее время, заявил будущий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии в четверг выразил доверие правительству во главе с Кобахидзе. До воскресенья он официально займет должность главы правительства. По его словам, главной целью его на посту премьер-министра Грузии будет выполнение поставленных задач – интеграция в ЕС, борьба с бедностью и мирное восстановление территориальной целостности. Кобахидзе анонсировал изменения в администрации правительства и анонсировал проведение первого заседания правительства 12 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, правительство грузии
В ближайшее время приступлю к интенсивной работе – Кобахидзе
23:48 08.02.2024 (обновлено: 23:56 08.02.2024)
Кобахидзе анонсировал проведение первого заседания правительства 12 февраля
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Для меня это большая ответственность и я приступлю к интенсивной работе в ближайшее время, заявил будущий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Парламент Грузии в четверг выразил доверие правительству во главе с Кобахидзе. До воскресенья он официально займет должность главы правительства.
"Это большая ответственность и я к этой большой ответственности отнесусь соответствующе. Безусловно, в ближайшее время я приступлю к интенсивной работе", – сказал Кобахидзе.
По его словам, главной целью его на посту премьер-министра Грузии будет выполнение поставленных задач – интеграция в ЕС, борьба с бедностью и мирное восстановление территориальной целостности.
Кобахидзе анонсировал изменения в администрации правительства и анонсировал проведение первого заседания правительства 12 февраля.