https://sputnik-georgia.ru/20240208/v-gruzii-razrabotayut-novye-pravila-dlya-inflyuenserov-286201819.html
В Грузии разработают новые правила для инфлюенсеров
В Грузии разработают новые правила для инфлюенсеров
Обязательным станет указание того, что инфлюенсер получил от компании деньги за создание того или иного продукта 08.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-08T21:18+0400
2024-02-08T21:18+0400
2024-02-08T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Инфлюенсеров в Грузии обяжут указать, что получили деньги за видеорекламу в Интернете, сообщает Первый канал. Над соответствующим документом работает Национальное агентство конкуренции и прав потребителей. Речь идет о загруженных блогерами в соцсетях видео, содержащих рекламу. Обязательным станет указание того, что инфлюенсер получил от компании деньги за создание того или иного продукта. Как пояснили в Агентстве, исходя из европейского опыта, речь идет об использовании стандарта действий в случае, если у пользователя есть жалоба на информацию, распространяемую конкретным инфлюенсером. Аналогичный подход принят в странах-членах ЕС. Никаких дополнительных законодательных норм вводить не планируется. Действующее законодательство Грузии "О защите прав потребителей" полностью покрывает этот вопрос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, интернет, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, общество, интернет, агентство конкуренции грузии
В Грузии разработают новые правила для инфлюенсеров
21:18 08.02.2024 (обновлено: 21:51 08.02.2024)
Обязательным станет указание того, что инфлюенсер получил от компании деньги за создание того или иного продукта
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Инфлюенсеров в Грузии обяжут указать, что получили деньги за видеорекламу в Интернете, сообщает Первый канал.
Над соответствующим документом работает Национальное агентство конкуренции и прав потребителей. Речь идет о загруженных блогерами в соцсетях видео, содержащих рекламу. Обязательным станет указание того, что инфлюенсер получил от компании деньги за создание того или иного продукта.
Инфлюенсер
– человек с лояльной аудиторией, которая прислушивается к его мнению и следует его рекомендациям и советам. Чаще всего инфлюенсер
– это популярный блогер.
Как пояснили в Агентстве, исходя из европейского опыта, речь идет об использовании стандарта действий в случае, если у пользователя есть жалоба на информацию, распространяемую конкретным инфлюенсером. Аналогичный подход принят в странах-членах ЕС.
Никаких дополнительных законодательных норм вводить не планируется. Действующее законодательство Грузии "О защите прав потребителей" полностью покрывает этот вопрос.